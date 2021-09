Xbox Cloud Gaming chega ao Brasil hoje, 30: saiba o que é e como acessar

O Xbox Cloud Gaming chegou ao Brasil na tarde de hoje, quinta-feira, 30 de setembro (30/09). Anteriormente chamado de Project xCloud, o serviço ainda está em fase de testes e pode ser acessado por quem é assinante do Xbox Game Pass Ultimate e usuário de PC, Android ou iOS (iPhone e iPad).

Os usuários brasileiros poderão usufruir de 290 títulos disponíveis, 100 deles otimizados para controle por toque. Além do Brasil, a funcionalidade também deve chegar ao México hoje, e à Austrália e ao Japão amanhã, sexta, 1º. Com isso, o Xbox Cloud Gaming passará a estar disponível em 26 países.

Xbox Cloud Gaming: o que é e como funciona?

O Xbox Cloud Gaming é um serviço de jogos em nuvem por meio do qual é possível jogar diferentes títulos em dispositivos que não são um console, como telefone celular. Como tudo acontece na Internet, não é preciso fazer o download do jogo, algo possibilitado pelos hardwares personalizados do Xbox Series X em servidores da plataforma Microsoft Azure. Os jogos são transmitidos em alta resolução (1080p) com até 60 quadros por segundo.

Xbox Cloud Gaming: como acessar?

O Xbox Cloud Gaming está disponível para assinantes do Xbox Game Pass Ultimate, que custa R$ 45 por mês. Veja como acessar a nuvem de jogos a partir das diferentes plataformas.

Android

Usuários do Android já podem jogar baixando o aplicativo na Google Play Store (clique aqui) e fazendo login em suas contas de assinatura.



iOS

Em iPhones e iPad, é possível jogar através do navegador Safari, que já vem de fábrica. Clique aqui para acessar o site.



PC

Em computadores com o sistema operacional Windows 10, o Cloud Gaming é acessível através de qualquer navegador (clique aqui para acessar). O aplicativo da Xbox deve ser atualizado com a funcionalidade nos próximos dias.



Xbox Cloud Gaming: serviço precisa de internet veloz

A Microsoft prometeu que o acesso online aos jogos do Cloud Gaming não será um problema para os jogadores, a menos que o acesso à internet seja suficiente. Dois elementos devem ser acompanhados: o ping e a latência.

A latência é o tempo necessário, em milissegundos, para uma informação ser levada de um ponto A para um ponto, e então de volta para o ponto A. A latência é calculada a partir do comando chamado “ping”. Quanto menor o valor do ping, menos tempo sua Internet demora para transmitir dados e receber respostas, algo crucial para a jogatina online.

“Durante o período de prévia, vimos vários jogos multiplayer relatando zero milissegundos de ping”, afirmou Kareem Choudhry, vice-presidente corporativo do Cloud Gaming. O número é ótimo. “Entendemos que esses consoles estão em um data center ao lado do serviço de multiplayer, então é claro que eles têm ping zero! Com isso, pudemos focar nossos esforços com a Azure e as fornecedoras de internet do Brasil, para garantir a melhor conexão entre o data center e o consumidor”, complementou.

Xbox Cloud Gaming: 'Nuvem democratiza os jogos'

Vice-presidente de produção e estratégia do Xbox Cloud Gaming, Catherine Gluckstein argumentou que o serviço “democratiza o acesso aos jogos”. Segundo ela, antes mesmo da abertura dos servidores para testes em 2020, as vagas de usuários brasileiros já haviam sido esgotadas, revelando um engajamento importante do Brasil na plataforma.

Esse fato pode ser motivado tanto por usuários pré-existentes do Xbox quanto pela expectativa daqueles jogadores que não têm consoles ou computadores pessoais para jogar. Conforme a Pesquisa Game Brasil (PGB) de 2021, 41,6% dos jogadores brasileiros usam celulares, enquanto 25,8% usam majoritariamente consoles e 18,3% usam computadores.

“Será uma experiência fenomenal para quem gosta de jogar de forma nativa, mas vai ser um ponto de entrada para outros players que querem entrar para o mundo do Xbox”, destacou Kareem Choudhry, sobre a disponibilidade do serviço para a diversidade de jogadores existentes.

Xbox Cloud Gaming: os 5 títulos mais jogados durante as prévias

Quando o Cloud Gaming ainda estava no período de prévia, alguns jogadores brasileiros tiveram acesso ao serviço. Catherine Gluckstein afirmou que a taxa de aprovação da funcionalidade no País é de quase 90%. Ainda, ela revelou os cinco títulos mais jogados durante a prévia. São eles:

Forza Horizon 4



Minecraft Dungeons



Destiny 2



Gears 5



Sea of Thieves

“Estamos muito animados para lançar o serviço no Brasil. Fomos recebidos calorosamente, e vimos todo o entusiasmo através do número de horas jogadas nos testes”, disse Catherine. “Um grande obrigado a todos os gamers brasileiros”.

Com informações de TechTudo e Canaltech



