Apple vai lançar iPhone 13 com conexão via satélite? Entenda o caso

O aplicativo Unjected foi removido da loja de aplicativos da Apple, a App Store, devido a violações de políticas de uso. Informalmente, o aplicativo tem sido chamado de "Tinder Anti-vax" ou "Tinder dos antivacina", voltado para pessoas que não foram vacinadas contra a Covid-19. Ainda, o aplicativo tentou o processo de revisão da App Store, o que vai contra as diretrizes da Apple.

A remoção foi decidida após a agência de notícias Bloomberg ter publicado um relatório sobre o Unjected, no qual analisou como o Google e a Apple estavam lidando com informações falsas sobre a vacina da Covid-19 veiculadas dentro do aplicativo.

Segundo informações do portal Olhar Digital, o Google já avisou aos desenvolvedores do Unjected que informações falsas sobre as vacinas estariam circulando no feed da rede social. Dentre elas, teorias conspiratórias envolvendo os imunizantes, mas que já foram desmentidas.

A titulo de exemplo, não há fetos abortados nas vacinas da Covid-19 e muito menos não existe a possibilidade da existência de microchips implementados nos imunizantes.

O Unjected, entretanto, segue disponível na Play Store - loja equivalente a App Store para dispositivos Android. Caso o conteúdo não seja removido, o aplicativo deve ter o mesmo destino no Android. Os moderadores já iniciaram o processo de exclusão de tais conteúdos, mas os criadores desejam restabelecer a timeline em breve.

Além de encontros, o intuito do aplicativo é reunir empresas e usuários que tenham os mesmos ideais antivacinas. O Unjected vai de encontro às medidas propostas a favor da segurança de usuários nas plataformas Facebook, Instagram, Twitter e o próprio Tinder.

Em um período de desinformação, Mark Zuckerberg anunciou medidas para combater as notícias falsas nas gigantes de tecnologia Instagram e Facebook. Para exemplificar a ação do Facebook, o empresário citou a exclusão de uma publicação feita pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).

