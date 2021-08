WhatsApp em 2021: relembre recursos adicionados ao aplicativo

Acelerar áudios, arquivar e ocultar conversas, transferências financeiras, edição de imagens no computador: confira as principais novidades do WhatsApp no ano de 2021

Desde o começo deste ano, o aplicativo de mensagens WhatsApp tem recebido recursos em seu funcionamento, seja para telefones celulares ou computadores, para uso pessoal ou profissional. Disponível há 12 anos, a plataforma alcançou a marca de dois bilhões de usuários em todo o mundo em fevereiro de 2020, segundo anunciado pelo Facebook, sua empresa gestora.

Confira abaixo as principais atualizações do WhatsApp disponibilizadas ou anunciadas aos usuários desde janeiro de 2021.

WhatsApp 2021: reagir com emojis às mensagens

Assim como o Facebook e o Instagram, o WhatsApp pode ter a função de reagir a mensagens com emojis em breve. A possibilidade foi encontrada pelo portal WABetaInfo, especializado no aplicativo, ao analisar o código-fonte da versão mais recente do WhatsApp para Android.

Segundo o portal, a funcionalidade está em nível avançado de desenvolvimento e deve chegar em breve aos usuários. No entanto, quem não tiver com versões mais atualizadas do aplicativo não terá acesso à novidade, por isso o mensageiro irá apresentar um aviso pedindo a atualização.

WhatsApp 2021: imagens e mensagens temporárias

Mais uma aproximação entre o mensageiro e o Instagram foi a adição do recurso de imagens temporárias, que têm um prazo de validade. Um usuário pode enviar uma fotografia em uma conversa e pessoa com quem está conversando só tem acesso ao conteúdo uma única vez.

Além disso, os desenvolvedores do aplicativo trabalham em função similar direcionada também aos balões de mensagens, para além das fotografias. O recurso ainda não tem previsão de chegada. Em ambos os casos, prazos de validade mais extensos, como 90 dias, devem ser acrescidos.

WhatsApp 2021: conversas arquivadas, sem notificações incômodas

Desde julho, é possível arquivar conversas do aplicativo de modo a não mantê-las ocultas, sem retornar à tela inicial, como acontecia. Dessa forma, mesmo que novas mensagens cheguem nas conversas arquivadas, as notificações não incomodarão. É possível arquivar e desarquivar a qualquer momento através da seção “Arquivadas”, no canto superior da tela. O recurso pode ser ativado ou desativado mediante a vontade do usuário.

WhatsApp 2021: aceleramento de áudio

Um botão para acelerar a velocidade de áudios chegou aos usuários do WhatsApp em maio. Através dele é possível reproduzir a mensagem de voz na velocidade em que foi gravada ou em duas velocidades mais rápidas. O recurso já está disponível para Android e iPhone.

Outra função associada aos áudios, mas que não foi disponibilizada ainda, é a revisão do que foi gravado. Em maio, o WABetaInfo anunciou o recurso, o qual permitiria aos usuários que ouvissem seus áudios gravados antes de enviá-los nas conversas. Uma função similar existe em bate-papos do Twitter.

WhatsApp 2021: transferências monetárias

Anunciado em junho, suspenso pelo Banco Central (BC) dias depois e retomado em maio, a função WhatsApp Pagamentos permite realizar transferências financeiras por meio do mensageiro. Para tanto, é necessário cadastrar um cartão de uma instituição financeira parceira do serviço. Entre os parceiros estão: Itaú (Mastercard), Nubank (Mastercard), Banco do Brasil (Visa), Bradesco (Visa), entre outros.

WhatsApp 2021: migração de conversas entre dispositivos

Ainda neste mês de agosto, o WhatsApp anunciou uma ferramenta que irá permitir migrar o histórico de conversas entre diferentes sistemas operacionais. Isto é, usuários poderão mover suas conversas e mídias de um dispositivo Android para um iPhone e vice-versa. O recurso deve chegar primeiro aos usuários Android e eventualmente para aqueles que têm um iOS.

WhatsApp 2021: backups com senha na nuvem

Os dados de conta do WhatsApp podem ser guardados no Google Drive (para dispositivos Android) ou no iCloud (para iPhone). Desde julho, o mensageiro testa o armazenamento desses dados com uma senha. O recurso conversa com a criptografia de ponta a ponta já existente na plataforma, mas dedicada até o momento às conversas.

WhatsApp 2021: ingressar chamadas em andamento

Além de um novo layout, as chamadas do WhatsApp ganharam uma funcionalidade em julho. Agora é possível ingressar em conversas em grupo já em andamento, mesmo não tendo atendido a ligação no início. O recurso já está disponível para Android e iPhone.

WhatsApp Business: alterações no catálogo

A versão comercial do WhatsApp recebeu uma atualização em abril deste ano, a qual incluiu as possibilidades de ocultar produtos em falta nos catálogos e de gerenciar os catálogos pelo Web.

WhatsApp Web: biometria, múltiplos dispositivos, edição de imagens e chamadas de áudio e vídeo

O WhatsApp também dedicou algumas novidades à sua versão para computadores, o WhatsApp Web. Em janeiro, o aplicativo móvel passou a solicitar a biometria de usuários ao conectar com novos computadores. Em março, chamadas de voz e de vídeo foram permitidas no WhatsApp Web, em sincronização com os telefones celulares.

Em julho, a equipe do WhatsApp anunciou a possibilidade de acessar uma mesma conta em até quatro dispositivos diferentes. O recurso está em fase de testes e deve chegar aos usuários nos próximos meses. Hoje, para ver as mensagens no computador é preciso ter o celular por perto, mas o novo recurso promete uma mudança nesse paradigma.

Neste mês, a novidade foi relacionada ao envio de imagens. Tanto no WhatsApp Web quanto na versão Desktop (disponível na loja do Microsoft Windows) agora é possível editar as imagens antes de enviá-las. A função inclui adicionar emojis e figurinhas, recortar, inserir texto, usar caneta e girar a imagem para esquerda ou direita.

WhatsApp 2021: silenciar vídeos, importar figurinhas e pré-visualizar links

As novidades do WhatsApp em 2021 são muitas. Além das já mencionadas, outros recursos foram disponibilizados ou serão em breve para os usuários do mensageiro. Em fevereiro, se tornou possível silenciar o áudio de vídeos antes de enviá-los. No mês seguinte, foi a vez de adicionar a possibilidade de importar figurinhas animadas para o app. Desde o início de agosto, os links têm imagens de pré-visualização maiores.



