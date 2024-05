Luizianne diz "lamentar muito" eleição no PT, fala em influências externas e diz: "Processo deles"

Ela confirmou que não conversou nem com Elmano, nem como Evandro, mas ressaltou que um possível apoio só poderá ser concretizado após diálogo com o governador

Em sua primeira manifestação pública após o resultado do encontro municipal que escolheu Evandro Leitão como pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, a deputada federal Luzianne Lins (PT) disse "lamentar muito" os processos e o rumo do partido que, segundo ela, está "esvaziado pelo pragmatismo". Em evento do novo bloco liderado por ela, nesta segunda-feira, 13, a ex-prefeita disse que só vai decidir se apoiará ou não Evandro após uma conversa com seu grupo e com o governador Elmano de Freitas (PT).

A deputada classificou como "muito doído e muito ruim" o processo "todo que aconteceu", em menção ao encontro municipal que terminou com 141 votos para Evandro e 58 abstenções, justamente de delegados que apoiavam a tentativa dela de voltar a ser candidata. Ela voltou a mencionar "influências externas", como já tinha questionado com o resultado da eleição de delegados, a primeira parte da escolha do candidato.

"Lamento muito tudo que aconteceu no PT. Lamento. É a primeira vez que eu estou falando, mas é muito ruim o processo todo que aconteceu, muitas interferências externas no PT. Para nós, é muito doído, muito ruim, a gente estar vendo o partido se esvaindo no pragmatismo", ressaltou.