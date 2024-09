Fortaleza: Camilo cita Luizianne como 'importante' para eleição e diz aguardar o "tempo dela"

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-09-2024: Ministro da Educação Camilo Santana visita o Jornal O Povo e da entrevista na Radio CBN e no O Povo News. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), afirmou nesta segunda-feira, 2, que ainda está sendo dado um "tempo" à deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), para que ela entre na campanha de Evandro Leitão (PT), canditado na Capital. Em entrevista no programa O POVO News 1ª edição, o ex-governador do Ceará classificou a petista como "muito importante para a eleição", embora não tenha dito quando ela, de fato, entrará em cena na campanha petista em Fortaleza. Ela disputou com Evandro quem seria o candidato do PT. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Eu acho que as coisas acontecem no momento certo, no devido tempo. A ex-prefeita e deputada Luizianne é uma pessoa muito importante para Fortaleza, muito importante para o Ceará, importante para a eleição. E é claro que nós estamos dando o tempo dela para que ela possa ajudar na campanha aqui na capital cearense", disse Camilo.