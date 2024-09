Aliado de Luizianne diz que ex-prefeita tem de "ser estimulada a se engajar" na campanha de Evandro

Para Deodato Ramalho, campanha do candidato tem de se valer do vermelho próprio da identidade do PT

Ele analisa que esconder cores de campanha tem sido a prática de campanhas de direita e extrema-direita em Fortaleza, que "vêm tentando camuflar as suas vestes, escondendo a sua principal referência, o que, me parece, está começando a ficar claro para o eleitorado". É dentro da perspectiva de fidelidade ao "modo petista de fazer campanha" que ele entende como essencial a presença de Luizianne.

Deodato acredita que Evandro cometeu equívocos no início da campanha sob o ponto de vista da militância do partido, o que, afirma, "aos poucos vem sendo corrigido". Atualmente na Superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama-CE) por indicação feita pela ex-gestora da Capital ao governo Lula, Deodato entende que o vermelho do PT é parte relevante da identidade partidária, razão pela qual não deve ser suprimido da campanha.

Ex-presidente do PT de Fortaleza, Deodato Ramalho (PT) afirmou ao O POVO esperar que a ex-prefeita Luizianne Lins (PT) seja "estimulada a se engajar" na campanha de Evandro Leitão (PT) à Prefeitura de Fortaleza. A presença do candidato na disputa é decorrente da vitória dele sobre ela na instância municipal da legenda. Leitão prevaleceu sobre Luizianne em encontro municipal da agremiação que, em 21 de abril, o definiu como candidato ao Executivo da Capital.

"Me parece essencial que a companheira Luizianne, pela confiança que desperta no nosso eleitorado, com os valores fundantes do PT; pelo legado que construiu em favor do povo mais humilde de Fortaleza, seja estimulada a se engajar na campanha, o que pressupõe um diálogo franco com as nossas outras lideranças, que leve em conta toda essa identidade político-ideológica da ex-prefeita com Fortaleza e o nosso povo", escreveu Deodato ao O POVO.

A participação de Luizianne na campanha de Fortaleza ocorrerá nesta quinta-feira, 5, mas a beneficiária direta será Mariana Lacerda, candidata a vereadora apoiada por ela.

Em abril deste ano, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) confirmou o favoritismo do qual era detentor, sobretudo com o apoio do grupo que tem em ministro Camilo Santana (Educação) a principal referência. A tendência é politicamente articulada e liderada pelo deputado federal José Guimarães (PT).