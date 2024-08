Evandro diz que conversou com Luizianne: 'no momento correto, ela entrará na campanha'

Evandro e Luizianne na convenção petista de Caucaia. Ocasião marca primeira vez em que ambos foram vistos dividindo palanque após ele ser escolhido candidato do PT a prefeito de Fortaleza Crédito: FÁBIO LIMA

Evandro reafirmou na oportunidade que a conversa com Luizianne, em busca de apoio à postulação dele, iria acontecer “na hora certa, no momento certo”. A ex-prefeita foi vista logo após a saída do agora candidato do local. Eles não se cruzaram durante a cerimônia. O que diz Luizianne sobre apoiar Evandro? O POVO entrou em contato com a assessoria de comunicação de Luizianne Lins para saber se houve algum avanço sobre o apoio dela na campanha em Fortaleza. Quando houver retorno, a matéria será atualizada. Até julho, a participação da deputada federal era tida como incerta. Para o assunto, era estabelecido debate pela parlamentar com aliados.