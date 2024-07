Luizianne ainda avalia se estará na campanha com Evandro: "Tem muita gente para ajudar"

A deputada vai apontou que ainda haverá um encontro com seu bloco dentro do PT e ressaltou que a campanha ainda não começou

“Mas ela, com certeza, é muito importante aqui. Foi prefeita e tenho certeza que ela vai ter esse senso de estar junto. De responsabilidade no processo da campanha”, disse Gleisi em coletiva na capital cearense. Logo depois, ela seguiu justamente para Caucaia para apoiar a pré-campanha de Catanho. Luizianne não compareceu ao evento por, segundo Gleisi, estar evento da Câmara dos Deputados.

A dirigente partidária revelou ter tido conversas com Luizianne e disse que a deputada “vai entrar na campanha do Evandro”, embora existam outras “prioridades”. A ex-prefeita é coordenadora da campanha de Waldemir Catanho (PT), aliado de primeira hora da ex-prefeita, que tenta a prefeitura de Caucaia. Gleisi ressalta que, em Fortaleza, já tem “bastante gente para ajudar”.

A participação da deputada federal Luizianne Lins (PT) na campanha de Evandro Leitão (PT) em Fortaleza ainda é incerta e vai ser debatida pela parlamentar com aliados. A presença da petista nas movimentações do presidente da Assembleia Legislativa (Alece) é dada como certa pela presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann , como anunciado por ela em visita a Fortaleza, na sexta-feira, 12.

“A gente tem uma tarefa enorme, a campanha nem começou. São muitos desafios, eu acho que tem muita gente também pra ajudar, todo mundo vai ajudar. Tem o ministro da Educação, que ele (Evandro) é o candidato do ministro da Educação, Camilo Santana . Tem o governador do Estado, tem muitas lideranças, temos vereadores, tem muita gente que pode ajudar”, ressaltou a deputada ao O POVO .

Luizianne aponta que ainda será preciso fazer uma “discussão” sobre o processo de escolha do PT. “Não foi fácil a disputa interna, não foi legal também, ela teve muita gente, a gente tem falado sobre isso, ela teve muitas questões que nós não vivíamos no PT, foi uma coisa diferente, foi uma coisa que nós não estávamos acostumados a ver na disputa interna do PT. Por isso mesmo precisa depois todo mundo ir conversando”, afirmou.

Ela disse não ter “nada pessoal, nem contra, nem a favor" e citou encontro do bloco que formou dentro do PT após o encontro municipal. “Ainda vamos discutir, vai ter encontro da constituição, da nossa ideia que é estar construindo o nosso campo político, social, que vai ser no dia 27 de julho agora. Nós estamos discutindo, estamos aprofundando”, avaliou.



Entenda processo de escolha do PT

No encontro do PT que decidiu a candidatura do partido à Prefeitura de Fortaleza, só as pré-candidaturas de Evandro Leitão e Luizianne Lins foram inscritas. Evandro já tinha maioria esmagadora dos delegados que votaram no encontro. Na eleição das chapas, em 7 de abril, os apoiadores de Evandro garantiram 118 dos 200 delegados. Luizianne ficou com 58.



Durante o encontro, foram levantados questionamentos de interferências de outros partidos no processo de escolha do candidato. Após Luizianne se reunir com os delegados que a apoiam, foi decidido seguir na mesma posição, com a defesa da pré-candidatura de Luizianne e com orientação de voto nela. Nos últimos momentos, a deputada pediu a retirada de seu nome e Evandro confirmou o favoritismo.