Camilo diz que Luizianne será 'fundamental' na disputa em Fortaleza

Ministro Camilo Santana (PT) e deputada federal Luizianne Lins (PT) Crédito: FÁBIO LIMA/O POVO

O ministro da Educação Camilo Santana (PT) destacou a participação da deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) como “fundamental” na campanha petista pela Prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2024. A ex-prefeita retirou a candidatura no último momento, processo interno do Partido dos Trabalhadores, instantes antes da escolha do deputado estadual Evandro Leitão (PT). "Grande parlamentar, grande liderança em Fortaleza e no Estado. [...] Será fundamental a contribuição da deputada Luizianne, como ex-prefeita, por conhecer Fortaleza bem, já foi gestora, nesse projeto. Então não é só Fortaleza, estamos discutindo projeto para vários municípios cearenses", disse Camilo, no evento "Juros por Educação", parceria entre Itaú, Valor Econômico e Todos Pela Educação, na manhã desta terça-feira, 7. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Sobre a movimentação na cidade vizinha, o ministro se disse “feliz por essa declaração” de envolvimento da deputada na campanha de Catanho.

A retirada da pré-candidatura ocorreu em função de ela ter minoria do número de delegados com direito a voto. Ainda assim, o grupo de Luizianne se absteve e não votou em Evandro. O presidente da Assembleia Legislativa foi escolhido candidato com 141 votos e houve 58 abstenções. Luizianne não confirmou apoio a Evandro, focando na coordenação da campanha do aliado, Waldemir Catanho (PT), ao executivo de Caucaia, na Região Metropolitana.

Relação “distante” entre Camilo/Evandro e Luizianne Luizianne já fez menção sobre uma relação complicada mantida com Camilo. Em janeiro, quando ambas as pré-candidaturas — dela e de Evandro — já estavam lançadas, a deputada afirmou que o hoje titular do MEC, nunca a ajudou “em nada do ponto de vista político, assim, efetivamente." "É uma relação a ser construída, não sei nem dizer direito, porque, na verdade, eu estou onde eu sempre estive. Se houve alguma mudança de lugar, na política, não fui eu que mudei", complementou Luizianne. Ela ainda criticou, sem citar diretamente Evandro, certas figuras recentemente filiadas ao PT, questionando onde “essas pessoas estavam”, em momentos como a prisão do ex-presidente Lula (PT). Na ocasião, o deputado estadual estava ao lado dela. Assim, a visão geral de petistas, é de que uma demonstração de apoio de Luizianne a Evandro, por exemplo, não será feita de forma automática e "tem que ser construída". Um representante, em particular, destacou ainda que há o "tempo da política". Evandro e Luizianne ainda não se reuniram, mas o deputado declarou ao O POVO que irá procurar a deputada em um momento mais apropriado. Segundo ele, primeiro se deve "respeitar o tempo das pessoas" e não se pode "tratorar" ninguém. Camilo só quer que o PT “saia unido” Para Camilo, com a conclusão do processo interno de escolha da pré-candidatura de Evandro, o intuito agora é que o partido “siga unido.”

“O PT passou por um processo de democracia interna do partido, tivemos cinco pré-candidatos, valorosos, dentre elas a Luizianne. O processo já foi concluído, a maioria dos filiados decidiu pelo Evandro. Queremos agora que o partido saia unido”, disse. Na sexta, 3, ele havia declarado algo semelhante, frisando que o próprio encontro teria sido fundamental para essa união interna do PT. “O PT é um dos poucos partidos que tem uma democracia interna e quem decide são os próprios filiados. Todos os cinco pré-candidatos são grandes lideranças no Estado, participaram todos do processo democrático do partido e agora o partido sai unido”, afirmou, durante a entrega da Medalha Abolição.