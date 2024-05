Apoio de Luizianne a Evandro "requer tempo" e passa por diálogo com Elmano

Evandro Leitão e Luizianne Lins são os pré-candidatos que seguem na disputa interna do PT sobre quem concorrerá à Prefeitura de Fortaleza Crédito: Reprodução/Twitter e Fábio Lima/O POVO

Quase duas semanas após o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT), ter sido oficializado como pré-candidato do PT a prefeito de Fortaleza, a deputada federal Luizianne Lins (PT) ainda tem se mantido resguardada. De acordo com petistas, um apoio ao deputado, caso de fato venha, deverá demorar. Em conversas com O POVO, quadros do partido e nomes ligados à parlamentar entendem que há possibilidades da Luizianne mostrar apoio à candidatura de Evandro. A demonstração, porém, não será feita de forma automática e "tem que ser construída", de acordo com um petista. Ele destaca ainda que há o "tempo da política". Luizianne e Evandro ainda não se reuniram. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A fala vai na linha do que Evandro declarou ao O POVO na última semana. Ele destacou que irá procurar Luizianne em um momento mais apropriado. Segundo ele, primeiro se deve "respeitar o tempo das pessoas" e não se pode "tratorar" ninguém.

O grupo de Luizianne pretende se reunir na próxima semana para iniciar o debate do apoio ou não a Evandro. Um aliado, inclusive, acredita que o gesto dela pode acontecer após conversas com o presidente Lula e o governador Elmano de Freitas (PT). O ministro Camilo Santana, um dos principais nomes do PT, e o próprio Evandro ficariam de fora desse processo. O ex-ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu, inclusive confirmou que também irá conversar com Luizianne. Destes, o principal é Elmano, de acordo com uma petista. O governador foi alçado na política por Luizianne quando foi secretário na Prefeitura na gestão da ex-prefeita, e candidato à prefeito como sucessor da deputada. Lula, por sua, não deve tratar disso. Elmano, inclusive pediu a Luizianne que a definição do candidato do PT saísse por meio do encontro municipal, tendo ela acatado depois de conversa com o governador. A deputada até então se mantinha defensável a prévias entre os pré-candidatos. No encontro, Evandro foi escolhido após Luizianne retirar a sua pré-candidatura.

Antes da votação de delegados, Luizianne não garantiu o apoio a quem for escolhido como candidato do PT em Fortaleza. A deputada afirmou que dependeria se o processo fosse respeitoso e não invasivo. No dia em que Evandro teve 59% dos votos pelas quatro chapas, ela divulgou nota na qual afirmou que "influências externas invadiram o processo interno".

Importância de Luizianne Quadro do PT avaliam que o apoio da deputada é fundamental pela trajetória pública da parlamentar em Fortaleza, onde já foi prefeita por dois mandatos. “Não dá pra gente pensar numa campanha em Fortaleza e desconhecer, de fato, a liderança, o recall que a deputada Luizianne tem. Ela precisa entrar na campanha. A campanha, de fato, é do Partido dos Trabalhadores”, disse o deputado Moisés Braz, secretário do Desenvolvimento Agrário na gestão de Elmano de Freitas (PT). Na visão do parlamentar, apesar do partido ser plural, “depois a gente toma a posição, todo mundo entra”. “Nós vamos, sim, trazer a nossa companheira pra dentro da campanha”, ressaltou.