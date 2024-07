Luizianne lança Campo de Esquerda e cita incômodos com processos de decisões do PT em municípios

A deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins Crédito: Guilherme Gonsalves /O POVO

A deputada federal Luizianne Lins (PT) apresentou neste fim de semana o manifesto de lançamento do Campo de Esquerda, movimento de correntes militantes e grupos socialistas, progressistas e de esquerda. Ela afirmou que a decisão veio a partir de debates políticos após situações dentro do partido, "principalmente nos últimos seis meses". No sábado, 27, Luizianne citou "incômodo" de militantes histórico do PT com os processos e decisões eleitorais tomadas pela sigla em municípios do Ceará. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Esse manifesto vem a partir de um processo muito intenso de um debate político que aconteceu principalmente nos últimos seis meses aqui na história do Ceará e na história de Fortaleza, um processo onde em alguns locais houve de uma forma muito incômoda por alguns militantes históricos do nosso partido, que infelizmente não concordaram com algumas dinâmicas que foram tomadas pelo PT em algumas cidades", disse à imprensa.