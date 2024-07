"O PT está pacificado, ainda que não tenha a participação da Luizianne", diz Guimarães

José Guimarães, Luizianne Lins e Evandro Leitão Crédito: Fernanda Barros

O líder do governo Lula, deputado federal José Guimarães (PT), afirmou que em seu ponto de vista o PT em Fortaleza já está pacificado, mesmo sem a participação efetiva da deputada federal Luizianne Lins na pré-campanha de Evandro Leitão à Prefeitura. Em entrevista à Rádio O POVO CBN na última sexta-feira, 5, Guimarães declarou que ainda não teve conversas com a ex-prefeita após a oficialização do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) como representante da legenda na disputa eleitoral. O petista destacou que a responsabilidade de conduzir esse diálogo é de Guilherme Sampaio, coordenador da campanha de Evandro e presidente do PT em Fortaleza. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Eu, particularmente, não conversei (com Luizianne). De quem é a responsabilidade para conduzir a pacificação do PT, que para mim o PT está bem pacificado, ainda que não tenha a participação da deputada Luizianne efetivamente na campanha, é da coordenação da campanha", disse Guimarães.

"O presidente da Assembleia Evandro Leitão constituiu uma coordenação. Presidente do diretório de Fortaleza (Sampaio), deputado De Assis, Vladyson Viana (secretário do Trabalho do Ceará) e vários outros companheiros que integram a coordenação. Uma boa coordenação é aquela que agrega, soma, atrai", completou.

Guimarães relembrou a situação do PT em 2004, quando a direção nacional, inclusive o presidente Lula, decidiram por apoiar a candidatura de Inácio Arruda do PCdoB, tendo Luizianne como candidata. O petista disse que no momento em que a deputada foi definida, ele a apoiou "imediatamente". "Quem declarou apoio imediato fui eu. Porque é assim que tem que ser. O PT é um partido profundamente democrático, tem suas disputas, mas assim que terminaram as disputas tem que estar todo mundo junto. Espero que a deputada participe e se inteire", disse.