Eleição em Fortaleza: prefeito Sarto é confirmado candidato à reeleição em convenção neste domingo

A convenção do PDT ocorre na manhã deste domingo, 28, no colégio Farias Brito na rua Senador Pompeu, Benfica.

Desde sexta-feira, 26, o prefeito peregrina por convenções de partidos aliados . Na sexta-feira, foi à convenção do Avante . No sábado, esteve nas de DC e PRD.

Embora o PT tivesse candidatura própria em 2020, com Luizianne Lins, Sarto era o candidato do então governador Camilo Santana, e tinha apoio dos demais partidos aliados, como PSB, PSD e PP. No segundo turno, o PT aderiu formalmente.

No sábado, 27, a primeira candidatura a prefeito de Fortaleza havia sido formalizada em convenção , de Zé Batista, do PSTU.

O que são e para que servem as convenções?

As convenções partidárias são etapa obrigatória para as agremiações que disputarão eleições. São encontros promovidos pelas legendas nos quais são escolhidos e deliberados candidatos e a formação de coligações. Neste ano, as convenções formalizam as candidaturas a prefeito, vice-prefeito e vereador.

No caso de candidatos a vereador, as convenções também definem o número com o qual cada candidato irá concorrer.

A convenção pode ser presencial, virtual ou híbrida.

Quando ocorrem as convenções?

Os encontros devem ser realizados entre o período de 20 de julho até 5 de agosto.

Após a convenção, os partidos têm até 15 de agosto para solicitar o registro das candidaturas à Justiça Eleitoral.

