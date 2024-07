Após PSD ficar com vice, Célio ainda não decidiu se fará campanha para Evandro

Dirigente do PSD garantiu que partido vai "marchar unido" no período de campanha

O deputado federal Célio Studart (PSD) ainda não decidiu se participará, ou não, da campanha eleitoral de Evandro Leitão (PT), após o seu partido encaminhar a vaga de vice na chapa, com a deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD). Célio era pré-candidato a prefeito e teve desempenho que chamou atenção em pesquisas recentes, mas o partido abriu mão de ter candidato próprio ao costurar acordo para assumir a posição de vice na chapa.



“Neste momento, estou primeiramente refletindo sobre esse processo, consultando aqueles que fazem parte do meu grupo, em especial observando o que pensa a parcela da população que esperava que concorrêssemos para, após isso, decidir se irei ou não participar da campanha”, disse ao ser questionado pelo O POVO.

Célio era pré-candidato do PSD e precisou deixar a disputa após o partido fechar acordo pela vice na chapa de Evandro. Em pesquisas recentes, o deputado teve desempenho que chamou a atenção dos bastidores políticos. Em um dos cenários da pesquisa Datafolha, contratada pelo O POVO, Célio teve 8% das intenções de voto. Evandro, por exemplo, teve 9% das intenções de voto no mesmo cenário do levantamento, portanto, empate técnico.