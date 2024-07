Zé Batista (PSTU) é 1º candidato oficializado em Fortaleza e diz que Evandro não é esquerda

O PSTU realizou convenção em Fortaleza na manhã deste sábado, 27, e foi o primeiro partido a oficializar candidatura a prefeito da Capital. Concorrerá José Batista Neto, o Zé Batista, operário da construção civil e sindicalista. Ele já foi candidato a vereador em 2020 e a governador em 2022. A vice é Maria de Lourdes Gonçalves da Costa, a Malu Costa.

Zé Batista destacou o contraponto tanto ao bolsonarismo quanto ao PT. "O PSTU, mais que nunca, tem obrigação de ter uma candidatura própria, que apresente um programa para a classe trabalhadora, alternativo a essa polarização aí, que no fundo governa para os ricos, para os bilionários da nossa cidade e do nosso país", disse ao O POVO.

O candidato ressalta que o partido é oposição de esquerda. "Por isso o PSTU está apresentando uma chapa própria, pura. Para apresentar um programa socialista, revolucionário, que se enfrente com a ultra direita representada pelo bolsonarismo, mas também com a frente ampla. Com setores da burguesia que estão ligados hoje à frente ampla, ligada ao governo Lula". Ele salientou em vários momentos que lançar a candidatura é obrigação para o partido.