Pesquisa Datafolha Fortaleza: Wagner 33%, Sarto 16%, André Fernandes 12%, Evandro 9% e Célio 8%

Primeira pesquisa Datafolha das eleições para Prefeitura de Fortaleza Crédito: O POVO

Primeira pesquisa Datafolha para a eleição em Fortaleza foi divulgada nesta quinta-feira, 27 de junho (27/06) e mostra Capitão Wagner (União Brasil) com 33% das intenções de voto para a Prefeitura da capital cearense. Ele é seguido por José Sarto (PDT) com 16% e por André Fernandes (PL) com 12%. Na sequência, aparecem os candidatos Evandro Leitão (PT), com 9% e Célio Studart (PSD), com 8%. Considerando a margem de erro de quatro pontos percentuais para mais e para menos, Sarto, Fernandes, Evandro e Célio estão tecnicamente empatados. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Eduardo Girão (Novo) aparece na pesquisa com 5% das intenções de voto. Os candidatos Haroldo Neto (UP) e Técio Nunes (Psol) foram citados na pesquisa, mas não chegaram a 1% das intenções de voto.

12% dos entrevistados declararam voto branco ou nulo e 4% disseram não saber em quem votarão. Veja os detalhes. Eleições Fortaleza 2024: Confira os números da pesquisa Datafolha de 27 de junho, resposta estimulada:



Capitão Wagner (União Brasil): 33%

José Sarto (PDT): 16%

André Fernandes (PL): 12%

Evandro Leitão (PT): 9%

Célio Studart (PSD): 8%

Eduardo Girão (Novo): 5%

Haroldo Neto (UP): Não pontuou

Técio Nunes (Psol): Não pontuou Branco/nulo: 12%

Não sabe: 4% O Datafolha ouviu presencialmente 644 eleitores de Fortaleza entre a última segunda-feira, 24, e a última quarta-feira, 26. A pesquisa foi encomendada pelo Grupo de Comunicação O POVO, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número CE-01909/2024 e tem margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos. A taxa de confiança é de 95%. O pré-candidato Zé Batista (PSTU) não consta nesta primeira rodada da pesquisa Datafolha porque sua pré-candidatura foi anunciada na última segunda-feira, 24 de junho, quando a pesquisa já estava em curso. LEIA NO O POVO+ | Pesquisa Datafolha: Capitão Wagner lidera entre todos os segmentos, menos entre mais ricos Eleições Fortaleza 2024: Cenário 2, resposta estimulada

O Datafolha avaliou também a intenção de voto em um segundo cenário no qual o deputado federal Célio Studart (PSD) não estaria entre os candidatos. O parlamentar manifestou intenção em entrar na disputa. No entanto, seu partido, o PSD, negocia a formação de uma chapa com o pré-candidato Evandro Leitão (PT). Nesse cenário, Capitão Wagner (União Brasil) lidera com 32% das intenções de voto. Ele é seguido por José Sarto (PDT), que aparece com 19%, e por André Fernandes (PL), com 14%. Dessa forma, Sarto e Fernandes estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro.