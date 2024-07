Três mulheres e um homem: metade dos candidatos de Fortaleza já escolheu vice

Com as movimentações, então, quatro nomes ainda mantém sem anúncio a composição das chapas

Com os anúncios, metade das pré-candidaturas que devem ser apresentadas aos eleitores nas urnas já foram definidas. A primeira a ter a formalização pública foi a de Técio Nunes (Psol), em meio a tentativa da Rede de também lançar candidatura própria. Apenas um nome poderia ser apresentado porque as legendas são federadas. A solução foi Técio na cabeça de chapa e Cindy Carvalho (Rede) como vice. Ela é ambientalista e presidente da Rede Ceará.

No intervalo de um dia, as candidaturas governistas anunciaram a composição das chapas que vão disputar as eleições em outubro. Nesta segunda-feira, 29, o candidato do PT, Evandro Leitão , confirmou que sua vice será a deputada Gabriella Aguiar (PSD) . No domingo, 28, o atual prefeito José Sarto (PDT) confirmou que vai repetir a dupla com Élcio Batista (PSDB) .

No dia seguinte, foi a vez do grupo governista municipal encerrar as dúvidas que rondavam sobre quem iria ser o acompanhante de Sarto na corrida eleitoral. Já estava acertado que o nome seria do PSDB, maior partido entre aqueles que estão aliados ao prefeito.

Na conta, pesou o permanente apoio de Élcio à gestão de Sarto, apesar do racha político entre PT e PDT. Antes do PSB, Élcio foi secretário-chefe do gabinete de Camilo Santana (PT). Hoje ele é presidente estadual do PSDB, aliado de primeira hora do PDT no Ceará nos últimos anos.

Na candidatura que vai representar o bloco governista do Estado, mais uma confirmação que pôs fim a semanas de especulações. PSB e PSD estavam fazendo investidas para quem indicaria a vice. Partido de Cid Gomes e Eudoro Santana, o PSB pediu que a secretária da Cultura Luisa Cela (PSB) deixasse a pasta para ser uma opção de vice. O PSD avançou na janela partidária e aumentou o número de vereadores em Fortaleza.

No fim, a indicação parte do núcleo do ex-vice-governador Domingos Filho (PSD) e será da deputada estadual Gabriella Aguiar, filha dele e da prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar (PSD).

Agora, quatro candidaturas ainda mantêm não têm vice anunciado a uma semana do fim do prazo das convenções partidárias. Capitão Wagner (União Brasil) ressaltou que conversa com dois outros partidos que podem compor uma chapa. Ele fala em um perfil diferente do seu e soltou a possibilidade de uma “boa surpresa” até o sábado, 3, dia de sua convenção. Uma chapa pura não é descartada, no entanto.

A mesma estratégia deve ter a candidatura de André Fernandes (PL). Sua projeção é que fosse uma mulher de seu próprio partido. Eduardo Girão (Novo) e Haroldo Neto (UP) também ainda não anunciaram os nomes que vão compor suas chapas. O senador deve revelar o nome nesta terça-feira, 30, enquanto Haroldo deve fazê-lo apenas no dia da convenção.