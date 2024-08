Da base de Elmano, ex-deputado George Lima é mais um candidato a prefeito de Fortaleza

Como vice, será anunciada a advogada Rachel Girão, da mesma sigla. George Lima é presidente do Solidariedade Ceará

No último dia de convenções partidárias, o deputado estadual George Lima anunciou que será candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo Solidariedade. Partido integra a base do Governo Elmano de Freitas (PT), que tem como candidato o também parlamentar Evandro Leitão (PT). Com a postulação, totalizam-se oito candidatos à Prefeitura de Fortaleza.

O evento será às 17 horas, desta segunda-feira, 5, na sede do partido (Rua Papi Júnior, 2316 - Bela Vista). Como vice, será anunciada a advogada Rachel Girão, da mesma sigla.

George Lima é presidente do Solidariedade Ceará, tendo sido anunciado neste ano. Na época, recebeu as bênçãos do senador e atual ministro da Educação, Camilo Santana (PT), em um movimento que levou a sigla para a base de Elmano.