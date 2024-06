Gastão sobre vice de Evandro: "O PSD teve mais de 180 mil votos. Quantos o PSB teve?"

O deputado federal e presidente municipal do PSD, Luiz Gastão, afirmou nesta sexta-feira, 28, trunfos do partido em relação ao PSB para indicar a vice de Evandro Leitão (PT), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e pré-candidato na corrida pela Prefeitura de Fortaleza. As duas siglas disputam o posto.

Em entrevista a rádio O POVO CBN, o parlamentar destacou que o PSD tem sete vereadores, a segunda maior bancada, tempo de televisão, fundo partidário e nomes aptos como o da deputada estadual Gabriella Aguiar e o da Cláudia Brilhante e também ressaltou os votos em 2022 em relação ao PSB.

"Olha, em termos de Fortaleza a liderança do PSD, os três deputados federais do PSD, juntos, a bancada federal do PSD teve mais de 180 mil votos em Fortaleza. Então nós estamos discutindo votos e presenças na capital. Quantos votos o PSB teve?", indagou.