"Disposta" para vice, Luísa Cela diz que decisão é coletiva: "para vitória do Evandro"

"Eu faço parte de um projeto político, estou filiada a um partido político, ao PSB, junto do Eudoro e do Cid. Em tratativas com eles decidimos pela minha desincompatibilização para estar a serviço do projeto. Eu tenho disposição, tenho compromisso, agora, essas decisões não são pessoais, são coletivas. Vão ser tomadas no tempo certo", ressaltou ao O POVO, durante a abertura do Ceará Junino no Centro Cultural do Cariri na noite deste sábado, 1º, no município de do Crato, a 502 km de Fortaleza.

A saída de Luísa do cargo de secretária já foi anunciada e ela deve ficar até o prazo limite, dia 5 de junho, que marca a data em que secretários precisam se desincompatibilizar para concorrer a cargos de prefeito ou vice. A decisão de deixar a função, segundo ela, foi tomada em conversas com o senador Cid Gomes e Eudoro Santana, caciques do PSB no Ceará.

Em meio ao forte burburinho de que pode ser indicada como vice na chapa com Evandro Leitão (PT) à Prefeitura de Fortaleza, a secretária da Cultura do Ceará, Luísa Cela (PSB), disse ter "disposição e compromisso" para assumir o posto. Apesar disso, ela ressaltou que a indicação não é uma questão pessoal, mas passa por um diálogo com outros partidos aliados e também pelo aval do governador Elmano de Freitas (PT).

Segundo ela, "independente da tarefa", seu trabalho deve ser para a vitória de Evandro em Fortaleza. "A cidade de Fortaleza é uma cidade incrível, que tem uma potência gigantesca, que precisa sim ser reposicionada em um rumo de desenvolvimento mais justo, com mais atenção para as potencialidades que a cidade tem. Sem dúvida, eu vou estar no projeto, vou estar contribuindo para a vitória do Evandro Leitão, pré-candidato do PT", afirmou.

E seguiu: "A tarefa é uma consequência das decisões do grupo, mas o meu compromisso é com esse projeto que estou fazendo parte e contribuindo para a vitória. Estou me afastando da Secretaria e dá uma dorzinha no coração, porque eu gosto do que eu faço, mas por outro lado sabendo que continuo conectada com essa agenda e fazendo parte desse processo político que é onde estou hoje".

Izolda em Sobral

Luísa não é a única da família Cela que pode concorrer logo mais nas eleições de 2024. Sua mãe, a ex-governadora Izolda Cela, também filiada ao PSB, já informou que não deverá voltar do feriadão de Corpus Christi que, para as atividades do Ministério da Educação, se encerra na segunda-feira, 3. Izolda, que ocupava o cargo de secretária-executiva, vem sendo defendida como candidata à Prefeitura de Sobral.