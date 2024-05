Camilo diz que aliados ainda vão "consolidar" Evandro e não crava PSB na vice: "Vamos conversar"

Camilo Santana, ministro da Educação Crédito: FÁBIO LIMA

O ministro da Educação Camilo Santana (PT) foi cauteloso ao avaliar quem deve ficar com a vice na chapa de Evandro Leitão (PT). O petista não cravou que a vaga ficará com o PSB nem que, obrigatoriamente, será uma mulher. A fala despista do o que tem sido comentado nos bastidores, onde cresce a tese de que o posto de vice seria preenchido com um nome indicado pelo senador Cid Gomes (PSB) e que uma mulher ofereceria melhores condições para a disputa. Aumenta a pressão diante da falta de mulheres no pleito como cabeças de chapa e pelo processo interno do PT que escolheu Evandro sobre a deputada e ex-prefeita, Luizianne Lins (PT). Adversários do grupo governista já usaram o processo de escolha do PT para criticar a sigla. Na votação, foram 141 votos a favor do nome de Evandro e 58 abstenções, justamente o número de delegados de Luizianne. Apesar de confirmar que seguiriam o PT independente do nome, líderes partidários aliados do PT no Estado já tinham demonstrado preferência por Evandro como candidato.

Na visão de Camilo, a indicação de Evandro foi "uma escolha do PT" e que agora o grupo vai conversar para "consolidar" o nome do presidente da Assembleia Legislativa (Alece). "Nós ainda vamos ter que decidir o nome do Evandro, porque foi uma escolha do PT. Agora, o PT vai ter que discutir com o PSB, PP, PSD, MDB, com os partidos aliados para a gente consolidar o nome do Evandro como pré-candidato", afirmou. E seguiu: "A partir daí, nós vamos discutir e, ouvindo a demanda de cada partido qual o desejo de casa partido. Partido A deseja indicar vice. Partido B... E vamos chegar a um denominador comum que agregue mais, nomes que possam agregar à chapa na dobradinha dos pré-candidatos". O próprio PSB fez movimentação para tentar se viabilizar como opção para ocupar a vice na chapa. Entre os filiados, está a secretária de Cultura do Estado (Secult), Luísa Cela, filha da ex-governadora e atualmente secretária-executiva do Ministério da Educação, Izolda Cela (PSB).