Cid é cauteloso sobre PSB na vice do PT e considera 'mais atrativa' chapa formada por mulher

Uma das principais lideranças do PSB , o senador Cid Gomes afirmou que ainda não está batido o martelo sobre a formação de chapa com o PT . Segundo ele, "a agenda dos políticos sempre se antecipa à agenda decisória". "Pelo menos, eu, pessoalmente, não tenho informação de que caberá a nós, ao PSB, definir o vice nessa chapa", contou Cid em entrevista ao O POVO nesta terça-feira, 11, em Brasília.

O ex-governador cearense se refere às convenções partidárias , período no qual são definidos os candidatos e a formação de coligações. O calendário eleitoral prevê o prazo de 20 de julho a 5 de agosto para a etapa. Depois das convenções, as agremiações têm até 15 de agosto para registrar os nomes junto à Justiça Eleitoral.

Cid prevê que a "agenda decisória vai adiar" a definição do nome que comporá a chapa petista. "As decisões para definição de candidatura formalmente só acontecem após o dia 20 de julho. Então, em princípio, eu acho que esse prazo será obedecido".

Quanto à posição de pré-candidata à vice-prefeita ser ocupada por uma mulher, o senador avaliou que "uma chapa que esteja representada pelos dois sexos é sempre uma chapa mais atrativa", por contemplar "melhor o perfil da sociedade".



PSB na disputa pela vice do PT

Comandado no Ceará por Eudoro Santana, pai do ministro Camilo Santana (PT), o PSB é um dos partidos que podem ocupar a vice do PT nas eleições para Prefeitura de Fortaleza. A ex-secretária Luísa Cela e a vereadora Enfermeira Ana Paula são os nomes ventilados como opção para formar chapa com Evandro Leitão.

Sobre a possibilidade, Luísa, que é filha da ex-governadora Izolda Cela (PSB), afirmou ao O POVO que tem "disposição e compromisso" para assumir o posto. Apesar disso, ela ressaltou que a indicação não é uma questão pessoal, mas passa por um diálogo com outros partidos aliados e também pelo aval do governador Elmano de Freitas (PT).

Já Ana Paula pontuou três opções para ela na corrida eleitoral deste ano: ocupar vice na chapa do PT, encabeçar chapa própria do PSB ou tentar reeleição como vereadora para, futuramente, disputar a presidência da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). No sábado, 8, ela participou de um almoço com Evandro e aliados.



Com informações de João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília