Cotada como vice de Evandro, vereadora Ana Paula deixa direção do Cofen: 'Missão que o PSB desejar'

Parlamentar tem três opções: ocupar vice na chapa do PT, encabeçar chapa própria do PSB ou tentar reeleição como vereadora para, futuramente, disputar presidência da CMFor

"Entendo que o nosso partido é grande, que nosso partido tem chances reais de ter protagonismo importante nas eleições municipais de 2024 e é por isso que, nesse momento, apresento aqui meu pedido de afastamento. Estou inteiramente à disposição para que o partido possa nos delegar a missão. A missão que nos for dada, a gente vai cumprir com toda garra e com toda força", destacou.

Em anúncio compartilhado nas redes sociais , a vereadora explicou que o afastamento temporário ocorre com o intuito de "ficar compatível para as eleições de 2024 na missão que o PSB desejar". Ela, no entanto, não elencou qual posição deve ocupar no pleito.

Além da secretária da Cultura Luísa Cela - de saída da pasta -, o PSB tem o nome da vereadora enfermeira Ana Paula Brandão como opção para compor a vice da chapa encabeçada pelo PT na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Diante desse cenário, a parlamentar se desincompatibilizou do cargo de segunda tesoureira na direção do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) nessa terça-feira, 4.

Ao O POVO , Ana Paula contou que há três possibilidades para o seu futuro na corrida eleitoral. A primeira dela é formar chapa, como vice, com o deputado estadual Evandro Leitão (PT). "A primeira expectativa e a mais provável, partindo do ponto de vista que o senador Cid Gomes , que é a nossa liderança maior, tem uma boa relação com o PT, é que o nosso nome tivesse indicação para vice na chapa do Evandro", conta a vereadora.

"Nós acreditamos que o PSB é uma sigla que hoje tem uma visibilidade muito grande, é o maior partido do Ceará hoje, e ele não pode ficar de fora como protagonista nessa eleição de 2024. Então, o PSB precisa ter um protagonismo do tamanho dele nas eleições de 2024", conclui. Cenário em que Ana Paula também se coloca à disposição para concorrer ao cargo de chefe do Executivo municipal.

Outra alternativa para desincompatibilização da então segunda tesoureira do Cofen é a de tentar reeleição na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Nesse campo, há ainda a expectativa de lançar-se para concorrer à presidência da Casa. "Se esse for o entendimento da nossa liderança e do nosso grupo político, que hoje tem a frente o senador Cid Gomes", explica.

Questionada sobre o PSB ter como alternativa Luísa Cela na formação de chapa com Leitão, Ana Paula contou ao O POVO que "respeitará" e "trabalhará" se a decisão for coletiva e o PSB resolver manter aliança com o PT. Ela conta ter o desejo de evitar o que ocorreu nas eleições para governador em 2022, quando Izolda Cela (PSB), mãe de Luísa, foi preterida pelo nome do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT).

"Eu acho que a própria Luísa sofreu com disputa interna na eleição de 2022, quando a Izolda Cela sofreu aquele momento de dificuldade, de ter o seu nome vetado para disputar o Governo do Ceará, e isso foi por conta de uma análise de discussão interna que levou, inclusive, ao rompimento do PDT com o PT e a gente até hoje sofre grandes sequelas dessa disputa interna", conta a parlamentar ao afirmar não gostar desse acirramento partidário por colocar, neste caso, duas mulheres, com as devidas áreas de atuação, "em uma condição de competitividade".

"E o nosso único objeto de competitividade nesse momento tem que ser para mostrar para o povo de Fortaleza que a gente pode entregar um resultado muito mais eficiente do que o prefeito José Sarto (PDT) vem entregando nos últimos três anos e meio para o povo de Fortaleza", finaliza Ana Paula.