Eudoro defende 'discussão mais ampla' sobre vice do PT: 'Fundamental é participar do processo'

"Esse problema tem que ser uma coisa coletiva, uma discussão mais ampla, porque são vários partidos que fazem parte dessa aliança. O PSB, evidentemente, hoje é um partido que tem uma certa densidade. Ele, não há dúvida de que tem interesse, mas, na verdade, isso não é o fundamental. O fundamental é participar do processo e na hora que for posta essa discussão e chegar à conclusão que é o PSB que deve indicar [a vice], aí nós vamos trabalhar para isso", considerou Eudoro antes da cerimônia de assinatura do termo de adesão do O POVO ao Ceará 2050 .

Presidente do PSB no Ceará, Eudoro Santana acompanha o senador Cid Gomes (PSB) ao comentar sobre a disputa pela posição de pré-candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo PT . Apesar de expressar interesse na formação, o dirigente partidário defende que "o fundamental é participar do processo".

Assim como têm manifestado filiados do PSB, Eudoro defende que a vice do PT seja ocupada por uma figura feminina. "A mulher precisa ampliar a sua participação nos processos eleitoral e de gestão, e acho que nós estamos trabalhando, primeiro, para eleger mulheres vereadoras e, evidentemente, contar com a participação das mulheres nas gestões municipais do Ceará todo".

"Eu acho que isso também não é uma decisão só. O partido vai avaliar, mas vai ouvir a opinião principalmente do candidato que conhece as duas, né?", comentou Eudoro referindo-se ao deputado estadual Evandro Leitão , que é o postulante petista na disputa pela sucessão do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). "O fundamental é construirmos a unidade das forças para ganhar a eleição", cravou o dirigente partidário.

Ele, que também é pai do ministro Camilo Santana (PT), ponderou que o PSB deve analisar as alternativas, hoje ventiladas pelos nomes da ex-secretária estadual da Cultura, Luísa Cela , filha da ex-governadora Izolda Cela ; e da vereadora Enfermeira Ana Paula .

Na conversa com O POVO, o presidente do PSB no Ceará também descartou a possibilidade da sigla lançar candidatura própria. "A nossa decisão [para] majoritária é de compor com o PT", finalizou Eudoro.

Luísa Cela deve trabalhar no programa de governo de Evandro

Enquanto não é definido quem ocupará a vice do PT, a ex-secretária Luísa Cela se coloca "a serviço do PSB". Durante o lançamento do programa Ceará Sem Fome + Qualificação e Renda, ela contou ao O POVO que deve "contribuir com o programa de governo da campanha do pré-candidato Evandro Leitão".

"Seguindo a tarefa que aqui me é dada e aguardando aí as próximas definições da pré-candidatura. Acho que cada coisa [acontece] no seu tempo", prosseguiu ela.

Questionada sobre o líder do governo Lula na Câmara, deputado José Guimarães (PT), mencionar que "ficaria muito feliz" com a indicação pelo nome dela, Luísa foi cautelosa. "Eu tive uma caminhada longa no PT, tenho amigos no partido, pessoas com quem eu construí muitas coisas, tanto agendas políticas de militância e também de amizade. Então, é natural. A gente não apaga a história, né?".

E finalizou: "A única certeza que eu tenho é que eu estou comprometida com um projeto e estarei nele independentemente da tarefa e do local que eu ocupe, porque é sobre a cidade de Fortaleza".



Colaborou o repórter Guilherme Gonsalves