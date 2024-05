Cid diz que PSB e PT estarão juntos em Fortaleza e afirma que Ivo decide em Sobral

Dentre possíveis cotadas estão a secretária da Cultura do do Ceará, Luisa Cela, que, além de se filiar ao PSB, transferiu o título eleitoral para Fortaleza. Outra cogitada é a vereadora Enfermeira Ana Paula.

O PT escolheu o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, para ser candidato a prefeito. O deputado antecipou-se ao grupo do senador e saiu antes do PDT, após anuência concedida quando Cid estava na presidência estadual. Mas, enquanto o resto do grupo acabaria depois se filiando ao PSB, Evandro escolheu o PT, o que frustrou o senador, que, inclusive, chegou a dizer que por sua vontade, o deputado estadual estaria no PSB.

Cid também chegou a demonstrar certa insatisfação com o PT sendo "hegemônico" tendo Presidência da República com o Lula, Governo do Ceará, com o Elmano, e porventura uma Prefeitura de Fortaleza.

"Não acho que é certo você querer tudo, ser dono de tudo. Nessa mesma lógica eu já disse publicamente. É o que penso. Não é bom para política, não é especificamente o PT, não é bom para a política do Ceará, que nos últimos anos tem sido uma política que várias forças se somam, ter uma força só, um partido só com as três principais posições”, disse Cid em uma oportunidade.