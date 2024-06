Pesquisa Datafolha Fortaleza: Célio diz que 8% 'estimula' PSD a manter pré-candidatura

Deputado federal Célio Studart (PSD) é pré-candidato a prefeito de Fortaleza. Partido, no entanto, disputa vaga de vice do PT Crédito: João Filho Tavares

Quinto colocado na primeira pesquisa Datafolha sobre as eleições para a Prefeitura de Fortaleza, o deputado federal Célio Studart (PSD) defende que o resultado de 8% no levantamento indica a necessidade de o partido lançar candidatura própria nas convenções partidárias. O PSD ainda não fez evento para lançar a postulação, mas Célio é o nome do partido que se colocou disponível para a corrida eleitoral pelo Palácio do Bispo. A sigla, no entanto, compõe a base do governo estadual, comandado por Elmano de Freitas (PT), que tem o deputado estadual Evandro Leitão (PT), como pré-candidato a prefeito de Fortaleza. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Diante desse cenário, o PSD é um dos partidos que mira a vaga de vice do PT. Em conversa com O POVO, o presidente da sigla, deputado federal Luiz Gastão, argumentou que o PSD tem as "maiores condições" para ocupar a posição. Ele citou pontos como maior tempo de TV e segunda maior bancada na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Os mesmos critérios, no entanto, são apontados por Célio para manter sua pré-candidatura encabeçando chapa.

"Existe um capital eleitoral que nós temos forte e que nos leva a crer que a participação do PSD no primeiro turno tem duas importâncias grandes. Primeiro, o partido é grande, tem tempo de TV, tem estrutura, tem três deputados federais. Segundo, porque existe uma bancada de vereadores a ser eleita e essa bancada ela ganha com voto de legenda também. Então, isso estimula. 8% é um percentual muito alto para você desperdiçar no primeiro turno", avaliou o deputado federal. Para Célio, o eleitorado o enxerga como um "pré-candidato independente", diferentemente de nomes como Evandro, que conta com apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o deputado federal André Fernandes (PL), endossado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "É muito claro que o eleitor não vê um apadrinhamento político por nenhuma grande figura nacional, pelo menos por nenhum ex-presidente." Além disso, ele jogou a decisão do PSD de lançar ou não sua postulação paras convenções partidárias, período em que as siglas definem os candidatos e as coligações. "E, até lá, eu defenderei que a gente tem que lançar. O que importa realmente é o que ocorre depois. Não vejo aí um cenário para que a gente retire essa postulação. Vejo um cenário para que o PSD concorra", crava Célio.