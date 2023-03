AE

Girão e outros senadores aliados de Bolsonaro vão ao STF para tirar Renan Calheiros da CPI da Covid

Em mandado de segurança, os parlamentares alegam suposta "suspeição" de Renan em razão de "parentesco sanguíneo com um possível investigado" – no caso, o governador de Alagoas, Renan Filho. Argumentam ainda que o senador já manifestou "posicionamento antecipado contra a presidência da República e sua gerência" no combate à pandemia da Covid-19