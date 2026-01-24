Ciro: Por que apoiaria um camarada que não é do meu partido?

Ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) falou sobre a possibilidade de apoiar a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) na eleição presidencial deste ano / Crédito: FÁBIO LIMA

O ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) falou, nessa sexta-feira, 23, sobre a possibilidade de apoiar a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) na eleição presidencial deste ano. A declaração foi dada em entrevista coletiva após evento com lideranças políticas de diferentes municípios promovido pelo deputado estadual Felipe Mota (União Brasil).

Também participaram do evento o ex-prefeito Roberto Cláudio (União), o ex-deputado federal Capitão Wagner (União), o deputado federal Sargento Reginauro (União).

“Por que eu apoiaria um camarada que não é do meu partido? O PSDB vai, nacionalmente, tomar posição. O União Brasil vai, nacionalmente, tomar posição. Então, quando tiver nessa hora, a gente conversa”, disse. Cenários para as eleições 2026 Conforme publicado pelo O POVO, a primeira pesquisa do Instituto Atlas/Bloomberg mostra que o presidente Lula (PT) lideraria em todos os cenários de primeiro turno contra o senador Flávio Bolsonaro, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). O levantamento mostrou ainda Flávio Bolsonaro como adversário mais competitivo. No cenário tanto com Lula quanto com Tarcísio, o presidente tem 48,4%, Flávio tem 28% e Tarcísio, 11%. Quando Tarcísio é excluído da simulação, Lula tem 48,8% contra 35% do filho do ex-presidente Bolsonaro.

É mais provável que ocorra um dos dois cenários, pois dificilmente tanto Flávio quanto Tarcísio irão para a disputa, pois integram o mesmo grupo político, embora em partidos distintos. Ciro e PL A fala do ex-ministro vem após a suspensão das negociações entre Ciro e o PL. O tucano é um dos principais críticos da gestão do governador Elmano de Freitas (PT) e, desde a última eleição municipal, se aproximou de nomes da oposição no Estado, como o deputado federal André Fernandes (PL), então candidato à Prefeitura de Fortaleza, e Capitão Wagner, presidente estadual do União Brasil. No entanto, o tucano esteve no centro de um desentendimento protagonizado por nomes do PL no ano passado. Em passagem pelo Ceará em novembro, durante o evento de lançamento de candidatura do senador Eduardo Girão (Novo), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) deu um “puxão de orelha” no PL Ceará por conta da aproximação com Ciro.

Na ocasião, ela citou nominalmente André Fernandes e disse que, apesar do “orgulho” que sentia por ele, não seria viável apoiar uma pessoa que já criticou o ex-presidente Bolsonaro. Após o fim do evento, André convocou uma coletiva e ressaltou que a aliança com Ciro vem sendo construída desde o segundo turno das eleições de 2024, inclusive com o aval de Bolsonaro. Os três filhos de Bolsonaro criticaram a atitude de Michelle. Para Flávio Bolsonaro, a ex-primeira-dama “atropelou” a articulação do PL no Ceará e agiu de forma “autoritária e constrangedora”. O senador também afirmou que contou sobre a situação ao pai e disse que se desculpou com Michelle.