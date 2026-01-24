Ciro: Por que apoiaria um camarada que não é do meu partido?

"Por que eu apoiaria um camarada que não é do meu partido?", diz Ciro sobre apoio a FlávioTucano destacou que o PSDB irá se posicionar nacionalmente sobre a eleição presidencial. Na ocasião, Ciro também criticou Camilo Santana e prometeu "tirar a máscara" do ministro
O ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) falou, nessa sexta-feira, 23, sobre a possibilidade de apoiar a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) na eleição presidencial deste ano.
A declaração foi dada em entrevista coletiva após evento com lideranças políticas de diferentes municípios promovido pelo deputado estadual Felipe Mota (União Brasil).
Também participaram do evento o ex-prefeito Roberto Cláudio (União), o ex-deputado federal Capitão Wagner (União), o deputado federal Sargento Reginauro (União).
Questionado se estaria disposto a apoiar o senador, que já lançou pré-candidatura à presidência da República, o tucano perguntou por que apoiaria um nome que não faz parte do seu partido.
Ciro também indicou que o PSDB e o União Brasil, sigla que vem apoiando a possível pré-candidatura do ex-pedetista ao Governo do Ceará, deverão se posicionar nacionalmente sobre a eleição presidencial.
“Por que eu apoiaria um camarada que não é do meu partido? O PSDB vai, nacionalmente, tomar posição. O União Brasil vai, nacionalmente, tomar posição. Então, quando tiver nessa hora, a gente conversa”, disse.
Cenários para as eleições 2026
Conforme publicado pelo O POVO, a primeira pesquisa do Instituto Atlas/Bloomberg mostra que o presidente Lula (PT) lideraria em todos os cenários de primeiro turno contra o senador Flávio Bolsonaro, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).
O levantamento mostrou ainda Flávio Bolsonaro como adversário mais competitivo. No cenário tanto com Lula quanto com Tarcísio, o presidente tem 48,4%, Flávio tem 28% e Tarcísio, 11%. Quando Tarcísio é excluído da simulação, Lula tem 48,8% contra 35% do filho do ex-presidente Bolsonaro.
É mais provável que ocorra um dos dois cenários, pois dificilmente tanto Flávio quanto Tarcísio irão para a disputa, pois integram o mesmo grupo político, embora em partidos distintos.
Ciro e PL
A fala do ex-ministro vem após a suspensão das negociações entre Ciro e o PL. O tucano é um dos principais críticos da gestão do governador Elmano de Freitas (PT) e, desde a última eleição municipal, se aproximou de nomes da oposição no Estado, como o deputado federal André Fernandes (PL), então candidato à Prefeitura de Fortaleza, e Capitão Wagner, presidente estadual do União Brasil.
No entanto, o tucano esteve no centro de um desentendimento protagonizado por nomes do PL no ano passado. Em passagem pelo Ceará em novembro, durante o evento de lançamento de candidatura do senador Eduardo Girão (Novo), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) deu um “puxão de orelha” no PL Ceará por conta da aproximação com Ciro.
Na ocasião, ela citou nominalmente André Fernandes e disse que, apesar do “orgulho” que sentia por ele, não seria viável apoiar uma pessoa que já criticou o ex-presidente Bolsonaro.
Após o fim do evento, André convocou uma coletiva e ressaltou que a aliança com Ciro vem sendo construída desde o segundo turno das eleições de 2024, inclusive com o aval de Bolsonaro.
Os três filhos de Bolsonaro criticaram a atitude de Michelle. Para Flávio Bolsonaro, a ex-primeira-dama “atropelou” a articulação do PL no Ceará e agiu de forma “autoritária e constrangedora”. O senador também afirmou que contou sobre a situação ao pai e disse que se desculpou com Michelle.
Após uma reunião da cúpula nacional do PL em Brasília, Fernandes anunciou que as negociações com Ciro Gomes estão suspensas por tempo indeterminado. Segundo o parlamentar cearense, a suspensão foi motivada, principalmente, por um “ruído de comunicação” interno e pelo impacto da restrição de comunicação do ex-presidente Bolsonaro, preso pela trama golpista.
No início deste mês, em entrevista ao O POVO, o deputado federal cearense Dr. Jaziel (PL) disse que o PL Ceará espera por uma posição oficial de Ciro para tratar sobre a chapa de oposição no Estado: “A gente está esperando o Ciro se lançar, também”.
Segundo o deputado, o PL ainda analisará a questão sobre o apoio a uma eventual pré-candidatura de Ciro e também espera um aval nacional para o momento certo de anunciar a posição.
Críticas a Camilo
Ainda na coletiva, Ciro também criticou o ministro da Educação, Camilo Santana (PT). O tucano definiu o ex-governador como “traíra” e afirmou que vai “tirar a máscara” do petista. Em relação à possível saída de Camilo do Ministério da Educação (MEC) para apoiar a reeleição de Lula e Elmano, Ciro considerou que a movimentação do ministro seria para “tomar o lugar de Elmano” na disputa.
Nessa segunda-feira, 19, Camilo admitiu que poderá deixar o cargo no MEC para ajudar nas campanhas deste ano, mas pontou que a desincompatibilização não será para concorrer a cargo algum. Como senador eleito, Camilo ainda está no meio do mandato de oito anos.
“Uma vez traíra, sempre traíra. Você não tenha dúvida disso. Só há uma razão para ele sair, é tomar o lugar do Elmano. Não há nenhuma dúvida. E eu já sei disso há muito tempo. Como eu conheço bem a vida e conheço bem os pilantras do Ceará e conheço bem os traidores do Ceará e ele é o maior de todos, você vai ver. Eu vou tirar a máscara do Camilo. Não tenha a menor dúvida. Isso é uma obrigação que eu tenho com o Ceará, porque boa parte dele fui eu que construí”, afirmou Ciro.
"Então, se eu vou contra ele, eu tenho que explicar para a população onde é que eu me enganei, o que é que aconteceu para eu entender que agora está tão errado e eu vou mostrar tudo com todas as evidências que eu tenho", frisou.