Pesquisa Atlas: Lula vence no 1º turno, Flávio é mais competitivo

Pesquisa do Instituto Atlas/Bloomberg mostra que o presidente Lula lideraria em todos os cenários de primeiro turno contra o senador Flávio Bolsonaro, o governador Tarcísio de Freitas e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A primeira pesquisa do Instituto Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira, 21, mostra que, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lideraria em todos os cenários de primeiro turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Há possibilidade de vitória em 1º turno. A pesquisa mostra ainda Flávio Bolsonaro como adversário mais competitivo. No cenário tanto com Lula quanto com Tarcísio, o presidente tem 48,4%, Flávio tem 28% e Tarcísio, 11%.

Quando Tarcísio é excluído da simulação, Lula tem 48,8% contra 35% do filho do ex-presidente Bolsonaro.

É mais provável que ocorra um dos dois cenários, pois dificilmente tanto Flávio quanto Tarcísio irão para a disputa, pois integram o mesmo grupo político, embora em partidos distintos. Michelle Bolsonaro também se sai melhor que o governador de São Paulo. Na simulação, Lula tem 48,2% e ela, 30,9%.

Na simulação sem nenhum Bolsonaro e sem Tarcísio, Lula tem 48,8%. Ronaldo Caiado (União Brasil) alcança 15,2%; Romeu Zema (Novo), 11,4%; Ratinho Jr (PSD), 9,4% e Renan Santos (Missão), 3,9%. Aldo Rebelo (DC) tem 1%.

O levantamento também traz diferentes simulações de segundo turno e aponta a rejeição de alguns dos nomes cotados para a disputa presidencial deste ano. A pesquisa entrevistou 5.418 pessoas de todo o País entre os dias 15 de janeiro de 2026 e 20 de janeiro de 2026. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. O nível de confiança do levantamento é de 95% e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE)com o número BR-02804/2026. A pesquisa foi feita com a metodologia Atlas Random Digital Recruitment [RDR]. Segundo o instituto, os entrevistados são recrutados organicamente durante a navegação de rotina na web em territórios geolocalizados em qualquer dispositivo (smartphones, tablets, laptops ou PCs).

Confira os números do 1º turno ​ Cenário de 1º turno com Lula Em um possível cenário de primeiro turno com Lula, Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, o petista aparece na frente, com 48,4% das intenções de voto, seguido pelo senador, com 28%, e o governador de São Paulo, com 11%. A lista também traz o presidente do Missão, Renan Santos, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o ex-ministro Aldo Rebelo. Lula: 48,4%



Flávio Bolsonaro: 28%



Tarcísio de Freitas: 11%



Renan Santos: 2,9%



Ronaldo Caiado: 2,9%



Ratinho Jr.: 1,7%



Romeu Zema: 1,7%



Aldo Rebelo: 1,0%



Voto branco/nulo: 2,1%



Não sei: 0,3%

No recorte por idade, Lula registrou maiores percentuais entre os entrevistados com idade a partir de 35 anos, enquanto Flávio Bolsonaro liderou entre os mais novos. Entre pessoas de 16 a 24 anos de idade, Lula registrou 23,6%, enquanto Flávio Bolsonaro teve 28,7%. Com os entrevistados de 25 a 34 anos de idade, a diferença foi menor, com Flávio registrando 35,6% e Lula, 34,4%.

Já entre aqueles com 35 a 44 anos de idade, 47,9% e Flávio Bolsonaro, 34,8%. Entre os entrevistados com idade entre 45 a 59 anos, Lula chegou a 49,8% e Flávio, 26,9%. O petista aumentou a vantagem entre os entrevistados de 60 a 100 anos de idade, com 72,3%, e Flávio Bolsonaro teve 16,8%. Veja os cenários completos: 16-24 anos:

Lula: 23,6%

Flávio Bolsonaro: 28,7%

Tarcísio de Freitas: 14,3%

Renan Santos: 14%

Ronaldo Caiado: 0,8%

Ratinho Jr.: 2,6%

Romeu Zema: 1,9%

Aldo Rebelo: 7,6%

Voto branco/nulo: 6,3%

Não sei: 0,2% 25-34 anos:

Lula: 34,4%

Flávio Bolsonaro: 35,6%

Tarcísio de Freitas: 11,1%

Renan Santos: 5,1%

Ronaldo Caiado: 4,3%

Ratinho Jr.: 2,5%

Romeu Zema: 2,7%

Aldo Rebelo: 0

Voto branco/nulo: 4,1%

Não sei: 0,2%