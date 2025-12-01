Flávio: Michelle "atropelou" Bolsonaro sobre aliança com Ciro

O senador Flávio Bolsonaro afirmou haver acordo para que Alcides Fernandes receba segundo voto ao Senado por parte de aliados de Ciro Gomes / Crédito: EVARISTO SA/AFP

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), por "atropelar" a articulação do PL no Ceará e agir de forma "autoritária e constrangedora" ao se dirigir ao deputado federal André Fernandes (PL-CE), no último domingo, 30, em Fortaleza, durante o lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo) a governador do Ceará. Assim como André, Flávio afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) autorizou a aproximação do partido com o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) no Ceará. O senador falou em "tapar o nariz" para fazer alianças e aproveitar uma janela de oportunidade para enfraquecer o presidente Lula e o PT no Nordeste.

Flávio ressaltou que Michelle não toma decisões sobre candidaturas majoritárias nos estados, lembrou que ela "não é política" e que a decisão final cabe ao pai dele. "A decisão sobre as candidaturas majoritárias nos Estados não é pessoal da Michelle, nem minha, nem de Valdemar. O mecanismo será uma discussão interna feita por um grupo, do qual ela faz parte, e depois a decisão final será, sempre, de Jair Messias Bolsonaro. Michelle não é política e precisa entender que a forma de tomar uma decisão às vezes é mais importante do que a própria decisão". O senador criticou o mal-estar causado no partido a partir das falas da ex-primeira-dama. "Estamos numa guerra pelo futuro do Brasil e nossos inimigos não estão dentro do PL", disse. O colunista do O POVO, Carlos Mazza, já havia informado que Flávio Bolsonaro havia ligado para André Fernandes, ainda no domingo, após as declarações de Michelle. "Tapar o nariz"

Flávio analisa o cenário no Ceará com três grandes forças políticas: Bolsonaro, Lula e Ciro. Diante disso, com a possibilidade de Ciro sair candidato ao governo, em oposição ao PT, o senador enxerga a abertura de uma oportunidade de diminuição da força local de Lula na disputa pela reeleição.

Confira na íntegra a manifestação de Flávio Bolsonaro "A Michelle atropelou o próprio presidente Bolsonaro, que havia autorizado o movimento do deputado André Fernandes no Ceará. E a forma com que ela se dirigiu a ele, que talvez seja nossa maior liderança local, foi autoritária e constrangedora. No Ceará existem três forças: Bolsonaro, Lula e Ciro. Partindo do princípio que Ciro é candidato ao governo do Estado e não será um palanque de apoio a Lula, há uma janela de oportunidade para diminuir a força local de Lula para presidente. Então a conta a ser feita no Ceará é a seguinte: ficamos com o discurso, não fazemos nenhum senador e ainda perdemos uma grande puxadora de votos para deputado federal, no caso de a Priscila Costa ser a candidata ao Senado, ou tapamos o nariz e tentamos fazer um senador, neste caso com a candidatura do Pastor Alcides Fernandes, que tem um acordo de ser indicado para receber o segundo voto para senador no palanque de Ciro.