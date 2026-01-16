Ciro Gomes: chapa no Ceará terá ele, Wagner e RC e mais um

Ciro Gomes (PSDB) fala sobre cenário político e se reúne com deputados. / Crédito: Daniel Galber/Especial para O POVO

O ex-governador Ciro Gomes (PSDB) concedeu entrevista coletiva, nesta sexta-feira, 16, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), após participar da primeira edição deste ano do Café da Oposição. Ciro comentou o cenário político estadual, falou sobre alianças dentro da oposição e sinalizou que deve-se formar uma chapa com ele, Roberto Cláudio (União Brasil), Capitão Wagner (União Brasil) e outros nomes para a eleição de outubro. "Esse nosso movimento é de mudança. Vamos juntar todo cearense de boa-fé e se for a mim tocar a tarefa de liderar isso, para o cargo de governador, mas até lá, até decidir que essa responsabilidade é minha, está aqui o nosso coletivo. Você deve ver uma chapa comigo, com o Capitão Wagner, com Roberto Cláudio, para compor as chapas majoritárias. Temos a outra vaga de senador, para compor com outros aliados, porque o que interessa para nós não é politicagem, é enfrentar a violência impune que tomou conta da política", declarou.

"Se as críticas que fiz ao ex-presidente Bolsonaro, como são as mesmas que fiz ao Lula e ao FHC, porque por regra eu andei na oposição. Candidato a presidente do Brasil, condenando o modelo econômico, brasileiro, que considero antissocial, ruinoso, como todo mundo vai ver, senão já está vendo", disse. Ciro continuou argumentando ser crítico ao modelo brasileiro de política. "(...) Tenho uma crítica grave ao modelo de governança no Brasil. O Lula e eu esculhambamos o Bolsonaro porque ele liberou R$ 30 bilhões em emendas, sem critério. Lula está liberando o dobro. Lá a gente esculhambava porque era o Bolsonaro, agora a petezada diz que é governabilidade. Não concordo com isso. Eu sou uma pessoa de posições, leais, claras, mas não estou disposto a vender a alma para ser presidente ou outro tipo de missão". FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 16.01.2026:.Estiveram presentes deputados estaduais: Felipe Mota, Queiroz Filho, Cláudio Pinho, Heitor Ferrer, Lucinildo Frota, Sargento Reginauro Roberto Cláudio - ex-prefeito de Fortaleza, Capitão Wagner - Presidente do União Brasil, Danilo Forte - Deputado Federal, Ciro Gomes - Presidente do PSDB do Ceará.. Ciro reaparece e se reúne com deputados. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

De acordo com Ciro, as falas de Ivo não foram resultados de conversas prévias sobre a política estadual ou o governo e culpou Camilo. "Uma das formas de confraternizar é apoiar uma coisa de suborno de vereadores para desaprovar as contas do Ivo que foram aprovados no Tribunal de Contas. A ditadura no Ceará no que tem de corrupta, está passando de qualquer limite. O Ivo reagiu porque isso é um elemento da dignidade que eu conheço dele. Tem nada a ver comigo, nem com política do estado, nem com o governo, nem nada". O ex-prefeito de Sobral participou de uma série de programas de rádio e podcasts no município na última semana. Ivo afirmou que a aproximação de Elmano com o deputado federal Moses Rodrigues (União) e com o pai dele e atual prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União), não considera ter nenhum compromisso com o governador em 2026. Ivo pontuou que ainda não é oposição a Elmano, mas que poderia vir a ser. Ele afirmou que não será visto “encangado” nem com Capitão Wagner e nem com Moses.