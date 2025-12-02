André Fernandes suspende negociações com Ciro Gomes no Ceará

Deputado federal Andsré Fernandes / Crédito: JÚLIO CAESAR

O deputado federal André Fernandes (PL) anunciou, em entrevista coletiva nesta terça-feira, 2, que as negociações com o ex-ministro e ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PSDB) estão suspensas por tempo indeterminado. Segundo Fernandes, a suspensão das negociações com Ciro no Ceará foi motivada principalmente por um “ruído de comunicação” interno e pelo impacto da restrição de comunicação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso por tentativa de golpe.

“A gente começou a avançar lá atrás, ainda com o aval de Jair Bolsonaro, a ciência e a autorização do presidente Jair Bolsonaro, Flávio está aqui do meu lado e acabou de dizer isso. Essas articulações com Ciro Gomes, que vem se colocando aí como oposição, feito oposição ao governo do PT no Estado do Ceará e mesmo que não tenha dito ainda que é pré-candidato ao governo do estado do Ceará, é o que está posto aí por muita gente”, defendeu André Fernandes. O parlamentar cearense estava ao lado dos senadores Flávio Bolsonaro (PL) e Rogério Marinho (PL) durante a coletiva. Ao tomar a palavra, Flávio reiterou que descontentamento de Michelle foi fruto de um ruído de comunicação. “Todo mundo viu que mais uma vez houve um ruído de comunicação e todo mundo querendo acertar”, afirmou. "Não tem divergência entre a gente, não tem briga, não tem confusão. Foi uma falha na nossa comunicação, na qual o André estava fazendo movimentos autorizados pelo Bolsonaro e a Michele não tinha conhecimento. Ela tem toda a razão de olhar para situação, como somos atacados muito no CPF, fora da política, que ela se indignar e como família, eu também sou alvo disso", justificou o senador.