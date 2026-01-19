Camilo admite saída do MEC para ajudar a reeleger Lula e Elmano

Ministros da Saúde e Educação, Alexandre Padilha e Camilo Santana conversaram com a imprensa em Brasília / Crédito: João Paulo Biage/O POVO

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), admitiu que pode deixar o cargo no MEC para ajudar nas campanhas de reeleição de Lula (PT) e do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), neste ano. Ele pontuou, no entanto, que a desincompatibilização não será para concorrer a cargo algum; como senador eleito, Camilo ainda está no meio do mandato de oito anos. "Vamos discutir com o presidente, até porque eu devo toda a minha gratidão e a minha honra de estar aqui nesse cargo, fruto do convite do presidente Lula. Para deixar muito claro, qualquer saída minha do ministério será para me dedicar à reeleição do governador Elmano e a reeleição do presidente Lula", afirmou em entrevista na manhã desta segunda-feira, 19, durante café com jornalistas, em Brasília.