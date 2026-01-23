Lia cobra lealdade de Camilo e do PT e diz que Ciro é referência

Lia cobra lealdade de Camilo e do PT com aliados e diz que Ciro ainda é "referência" para irmãosSecretária das Mulheres fez cobranças a petistas, projetou cenário eleitoral, elogiou atuação de Camilo na pandemia e criticou adversários políticos da Prefeitura de Sobral
A secretária estadual das Mulheres, Lia Ferreira Gomes (PSB), cobrou respeito e lealdade por parte do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do Partido dos Trabalhadores (PT) com aliados políticos de longa data, ao comentar declarações e críticas recentes do irmão, o ex-prefeito de Sobral Ivo Gomes (PSB), sobre Camilo e outros governistas.
As declarações de Lia ocorreram em participação no programa "Ivo Mil Grau", na última quinta-feira, 22. Questionada pelo apresentador se concordava com as alegações de Ivo, de que "Camilo é o rei sol" e que o "objetivo do Camilo é destruir o Cid Gomes", Lia fez algumas ponderações.
"Vejo que ele (Camilo) toma algumas atitudes que, por exemplo, o Cid cita muito que durante os governos dele o PT cresceu. Eu acho que tem que existir o mínimo de lealdade entre pessoas que são aliadas. Você pode buscar o crescimento do seu grupo, do seu partido, entre pessoas da oposição, não entre grupos de aliados. Eu acho que é nesse ponto que o PT, no geral, não estou falando nem só especificamente do Camilo, que existe esse desrespeito a um aliado", comentou.
A secretária estadual continuou a argumentação: "Não se trata um aliado com o devido respeito que exigiria, que deveria tratar uma pessoa que deu a mão, as oportunidades. Acho que o Cid merecia, ou não merece algumas coisas que vem sofrendo hoje em dia”, criticou sem dar mais detalhes.
Leia mais
Coisas boas e coisas ruins
Pouco antes, ao ser perguntada sobre Camilo em um quadro chamado "Joga asfalto ou piçarra?", Lia disse que o ex-governador "tem suas coisas boas e suas coisas ruins", elogiando a atuação dele durante a pandemia de Covid-19 no Ceará.
“O Camilo foi uma pessoa muito importante na pandemia, eu acompanhei de perto o que o Ivo sofreu. Não foi fácil enfrentar o negacionismo, as pessoas pressionando e dizendo que se queria matar a população de fome. Era você escolher entre a vida das pessoas e a economia. Ele realmente teve um papel muito importante. Vamos passar um calçamento para ele”, afirmou.
Cid e Camilo estarão juntos?
A irmã de Ciro, Cid e Ivo Gomes foi questionada se acredita que Cid e Camilo seguirão caminhando juntos nas eleições deste ano, mas desconversou. Ela afirmou que o senador costuma tomar decisões de forma isolada, embora escute aliados.
“Ele conversava muito com o Ciro, mas obviamente no momento eles estão um pouco desgastados, digamos assim. Ele pensa, escuta as pessoas, mas na hora de decidir, ele toma as decisões sozinho, de maneira muito solitária”, explicou, dizendo se preocupar com o irmão. “Me preocupo com ele. Eu imagino que seja uma coisa muito desgastante”, afirmou, ponderando que Cid é desapegado ao poder.
Ciro continua sendo referência
Lia disse estar ligada às eleições desde pequena. “Me realizei muito através dos meus irmãos, sempre estive nas campanhas deles, não estive longe de campanha alguma nos últimos 50 anos”, afirmou, lembrando que já acompanhava o pai quando criança, à época prefeito de Sobral. Segundo ela, a timidez fez com que ela demorasse a entrar na política, embora tivesse interesse.
Lia disse ser “muito admiradora dos três” irmãos ligados à política, mas admitiu que Ciro Gomes (PSDB) sempre foi a principal referência dos irmãos: “A nossa referência, até por ser a pessoa que iniciou, acho que para nós três, é o Ciro”.
Para Lia, Ciro é um “grande gestor, um grande administrador e um político estudioso”. Ela citou problemas estruturais do Brasil, afirmando que o País poderia estar em situação melhor diante das riquezas que possui. "Se o Ciro fosse presidente do país, com certeza a gente estaria em um momento diferente do que a gente está hoje", previu.
Deputado estadual pode "quase nada"
Hoje licenciada para comandar a Secretaria das Mulheres, Lia disse, por vezes, achar sem sentido a existência de uma bancada de deputados estaduais.
“Sendo bem sincera, às vezes parece que ser deputada estadual, existir essa bancada na Assembleia é uma coisa sem sentido, porque custa muito caro, tem uma estrutura gigante e a gente pode quase nada”, afirmou. Lembrando que qualquer projeto que gere custos ao Estado, mesmo que pequeno, só pode ser apresentado como projeto de indicação — o que classificou como “nada mais do que uma sugestão para o governador”.
“Ele faz se quiser. Isso foi uma coisa que me frustrou bastante, até por isso eu procurei fazer outras coisas, eu fui para esse negócio da luta das mulheres, eu fui viajar o Estado, fui tentar articulação para abrir essas 57 procuradorias de Mulher”, explicou.
Apesar das críticas, Lia afirmou que a intenção em 2026 é disputar a reeleição. "Eu quero me candidatar a deputada estadual e descobrir maneiras de fazer algumas coisas para além do nosso trabalho, que, pelo que expliquei aqui, não consegue ter tanto impacto na vida das pessoas", disse.
Defesa da mulher
Como secretária, Lia disse ter como principal desafio “mudar a cabeça das pessoas” em relação ao machismo e à misoginia. “Esse é o maior desafio, é mudar essa cultura que entende que mulher é um ser inferior, que cabe à mulher o trabalho do cuidado, servir ao homem, ser submissa, delicada. Isso é uma roupa que não nos cabe mais".
Mesmo em pautas relacionadas às mulheres, o papel limitado do deputado estadual a incomoda. “A gente ainda percebe o poder muito limitado de um deputado estadual. Só quem pode mexer na Lei Maria da Penha são os deputados federais e os senadores. É uma tristeza”, disse.
Leia mais
Críticas a Oscar e Moses
Lia comentou ainda sobre a atual gestão da Prefeitura de Sobral, comandada pelo opositor Oscar Rodrigues (União Brasil). Sem medir palavras, afirmou haver "superfaturamento" na área da limpeza urbana. Segundo ela, na gestão de Ivo o gasto era em torno de R$ 30 milhões, com empresas terceirizadas responsáveis por todo o processo.
“Eles resolveram privatizar. Por que o Ivo fazia isso tudo de maneira pública? Porque é mais barato”, afirmou, alegando que a atual gestão gasta cerca de R$ 45 milhões, sem contar os distritos, o que elevaria ainda mais o montante.
Sobre o prefeito, Oscar Rodrigues (União), lembrou que foi colega dele na Assembleia Legislativa. “Ele era um deputado-fantasma. No último ano de mandato dele na Assembleia, ele teve 70% de faltas. Nos 30% que ele compareceu, não ficava mais de 15 minutos na Assembleia. Batia ponto, tirava foto para a rede social e ia embora. Eu considero isso um erro, eu não faltei nenhuma sessão naquele ano, não é difícil, são sessões apenas às terças, quartas e quintas. Ele embolsava o mesmo salário que eu. Eu não acho isso justo”, afirmou.
Lia acusou ainda Oscar de utilizar atestado falso para receber salário sem trabalhar. "A pessoa que tem a coragem de apresentar, durante 13 anos, um atestado falso dizendo que é portador de Alzheimer para não dar aulas e receber o dinheiro sem trabalhar. E sendo riquíssimo! Uma pessoa dessa jamais poderia ser um bom prefeito", declarou.
Também não faltaram críticas ao filho do prefeito, o deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil). "Esse daí nunca ajudou Sobral. Mandou dinheiro até para o Rio Grande do Norte, outro para uma empresa que mal existe, TCU até questionou”, afirmou.
Segundo ela, Moses "trabalha muito para si", especialmente na área da educação. "Faz tudo para ganhar mais dinheiro, usa a política em benefício próprio, benefício da família”, concluiu.
Oscar e Moses integram atualmente a base do governo Elmano de Freitas (PT), o que motivou Ivo Gomes a afirmar, dias atrás, que não tem mais “compromisso algum com o governo”. Antes da entrevista ao programa Ivo Mil Grau, Lia havia dito à rádio Voz FM, também de Sobral, que a parceria é desconfortável, garantindo que não subirá em palanques com os dois.
No último dia 17 de janeiro, Lia Gomes disse ao O POVO estar alinhada com Cid e que sua posição não é abalada por críticas de Ivo e Ciro ao governo Elmano.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente