Lia cobra lealdade de Camilo e do PT e diz que Ciro é referência

Lia Gomes (PSB), secretária estadual das Mulheres e deputada estadual licenciada / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

A secretária estadual das Mulheres, Lia Ferreira Gomes (PSB), cobrou respeito e lealdade por parte do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do Partido dos Trabalhadores (PT) com aliados políticos de longa data, ao comentar declarações e críticas recentes do irmão, o ex-prefeito de Sobral Ivo Gomes (PSB), sobre Camilo e outros governistas. As declarações de Lia ocorreram em participação no programa "Ivo Mil Grau", na última quinta-feira, 22. Questionada pelo apresentador se concordava com as alegações de Ivo, de que "Camilo é o rei sol" e que o "objetivo do Camilo é destruir o Cid Gomes", Lia fez algumas ponderações.

"Vejo que ele (Camilo) toma algumas atitudes que, por exemplo, o Cid cita muito que durante os governos dele o PT cresceu. Eu acho que tem que existir o mínimo de lealdade entre pessoas que são aliadas. Você pode buscar o crescimento do seu grupo, do seu partido, entre pessoas da oposição, não entre grupos de aliados. Eu acho que é nesse ponto que o PT, no geral, não estou falando nem só especificamente do Camilo, que existe esse desrespeito a um aliado", comentou.

“O Camilo foi uma pessoa muito importante na pandemia, eu acompanhei de perto o que o Ivo sofreu. Não foi fácil enfrentar o negacionismo, as pessoas pressionando e dizendo que se queria matar a população de fome. Era você escolher entre a vida das pessoas e a economia. Ele realmente teve um papel muito importante. Vamos passar um calçamento para ele”, afirmou. Cid e Camilo estarão juntos? A irmã de Ciro, Cid e Ivo Gomes foi questionada se acredita que Cid e Camilo seguirão caminhando juntos nas eleições deste ano, mas desconversou. Ela afirmou que o senador costuma tomar decisões de forma isolada, embora escute aliados. “Ele conversava muito com o Ciro, mas obviamente no momento eles estão um pouco desgastados, digamos assim. Ele pensa, escuta as pessoas, mas na hora de decidir, ele toma as decisões sozinho, de maneira muito solitária”, explicou, dizendo se preocupar com o irmão. “Me preocupo com ele. Eu imagino que seja uma coisa muito desgastante”, afirmou, ponderando que Cid é desapegado ao poder.

Ciro continua sendo referência Lia disse estar ligada às eleições desde pequena. “Me realizei muito através dos meus irmãos, sempre estive nas campanhas deles, não estive longe de campanha alguma nos últimos 50 anos”, afirmou, lembrando que já acompanhava o pai quando criança, à época prefeito de Sobral. Segundo ela, a timidez fez com que ela demorasse a entrar na política, embora tivesse interesse. Lia disse ser “muito admiradora dos três” irmãos ligados à política, mas admitiu que Ciro Gomes (PSDB) sempre foi a principal referência dos irmãos: “A nossa referência, até por ser a pessoa que iniciou, acho que para nós três, é o Ciro”. Para Lia, Ciro é um “grande gestor, um grande administrador e um político estudioso”. Ela citou problemas estruturais do Brasil, afirmando que o País poderia estar em situação melhor diante das riquezas que possui. "Se o Ciro fosse presidente do país, com certeza a gente estaria em um momento diferente do que a gente está hoje", previu.