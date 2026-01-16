Camilo diz que só fala de Ciro Gomes "na Justiça"

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT); o procurador-geral de Justiça, Herbet Santos; e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT) / Crédito: Thays Maria Salles/ O POVO

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), afirmou nesta sexta-feira, 16, que só falaria sobre o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), se fosse “na Justiça”. O petista deu a declaração em resposta a um questionamento sobre a fala de Ciro mais cedo nesta sexta, na qual o tucano destacou que chapa majoritária no Ceará deve ter ele, o ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil), o ex-prefeito Roberto Cláudio (União Brasil) e outro candidato a senador. Ao chegar à cerimônia de posse do procurador-geral de Justiça, Herbet Santos, Camilo respondeu ao O POVO que não irá tocar em assunto que abordam o Ferreira Gomes. “Vocês sabem que eu não falo sobre o Ciro. Nem sobre isso, nem sobre nada”, disse o ministro.