Grupo de Ciro tenta convencer Girão a apoiar candidatura única

Ciro Gomes é o favorito do grupo a concorrer ao governo do Estado / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Paralelamente às articulações para o lançamento de uma candidatura de oposição ao governo do Ceará, o bloco oposicionista formado pelo ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), por uma ala do União Brasil e por deputados estaduais ainda filiados ao PDT, não descarta uma aproximação com o senador Eduardo Girão (Novo). A ideia é tentar unificar a oposição em torno de um único nome para a disputa pelo Palácio da Abolição. Apontado como o nome mais provável para encabeçar a chapa, Ciro afirma respeitar Girão e reconhece a legitimidade de sua pré-candidatura, dizendo não haver razão para evitar um diálogo com o senador.

“Acho só que ele precisa ponderar se não é oportuno, e ele é que vai saber, não sou eu, que nós nos unifiquemos todos para combater essa prepotência, essa ditadura corrupta que está dominando o Ceará”, disse durante encontro na Assembleia Legislativa, na última sexta-feira, 16.

Na avaliação do dirigente, a oposição errou em 2024 ao se dividir em três candidaturas, o que acabou facilitando a vitória de Evandro Leitão (PT) na eleição para a Prefeitura de Fortaleza. "Cometemos um erro e é público, eu já falei isso, de lançar a minha candidatura, do André (Fernandes) e do Eduardo Girão para prefeitura de Fortaleza. A gente viu o que aconteceu", afirmou.

Para Wagner, com mais de um candidato de oposição, a tendência é que apenas uma das candidaturas acabe concentrando os votos, por meio do chamado “voto útil”. "Acredito que isso vai acontecer também. Uma das candidaturas de oposição vai se solidificar e o voto vai migrar para essa candidatura. E a gente torce para que seja aqui a candidatura que a gente tá defendendo”. Sem negar o desejo de disputar o Governo do Estado no futuro, Wagner avalia que Ciro Gomes deve liderar o campo oposicionista na tentativa de tirar o PT do poder no Ceará.