Jaziel: PL aguarda pré-candidatura de Ciro para retomar tratativa

O deputado federal cearense Dr. Jaziel (PL) disse em entrevista ao O POVO que o Partido Liberal do Ceará espera por uma posição oficial do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), para tratar sobre a chapa de oposição no Estado. “A gente está esperando o Ciro se lançar, também”, disse o parlamentar.
Segundo o deputado, o PL ainda analisará a questão sobre o apoio a uma eventual pré-candidatura de Ciro, após a suspensão nas tratativas para uma aliança que era costurada no ano passado. “O André Fernandes é quem responde (pelo PL no Ceará), ele está montando. Está em análise”, afirmou. André é deputado federal e presidente da sigla no Ceará.
Jaziel acrescentou que o PL estadual também espera um aval nacional para o momento certo de anunciar a posição. “Mais conversas ainda irão acontecer. Esperamos um sinal nacional. Estamos esperando o momento certo”, declarou o deputado. Em dezembro, o PL suspendeu articulações com Ciro para apoiar uma eventual candidatura do ex-ministro ao Palácio da Abolição.
A suspensão das tratativas aconteceu após a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) chamar de “precipitada” a articulação da legenda estadual. A declaração de Michele foi dada no evento de lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo-CE) a governador, a quem ela manifestou apoio.
Disputa pelo Senado
Dr. Jaziel também comentou a pré-candidatura do deputado estadual Alcides Fernandes (PL), pai de André, quando foi perguntado sobre a possibilidade do PL apostar em dois nomes para o Senado. “O nome do Alcides é o mais certo. Não sei se a Priscila (Costa) voltou a falar com a Michele. Não sei como anda”, declarou.
A vereadora de Fortaleza foi lançada como pré-candidata ao Senado por indicação de Michele e com apoio do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, enquanto o nome de Alcides tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e até manifestações favoráveis de Ciro Gomes.