Jaziel: PL aguarda pré-candidatura de Ciro para retomar tratativa

Dr. Jaziel é deputado federal pelo PL Ceará e apontou que o partido ainda está analisando aliança com Ciro / Crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

O deputado federal cearense Dr. Jaziel (PL) disse em entrevista ao O POVO que o Partido Liberal do Ceará espera por uma posição oficial do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), para tratar sobre a chapa de oposição no Estado. “A gente está esperando o Ciro se lançar, também”, disse o parlamentar. Segundo o deputado, o PL ainda analisará a questão sobre o apoio a uma eventual pré-candidatura de Ciro, após a suspensão nas tratativas para uma aliança que era costurada no ano passado. “O André Fernandes é quem responde (pelo PL no Ceará), ele está montando. Está em análise”, afirmou. André é deputado federal e presidente da sigla no Ceará.