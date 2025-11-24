Prisão de Bolsonaro revive coro de anistia e ameaça travar pautas

Jair Bolsonaro foi preso preventivamente no último sábado 22, após tentar violar tornozeleira eletrônica / Crédito: Wilton Junior/Estadão CONTEÚDO

A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), às vésperas do fim dos prazos para recursos contra a condenação no caso da trama golpista, reacendeu a discussão sobre pautas polêmicas no Congresso Nacional, especialmente o projeto que trata da anistia aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro. Com a prisão de Bolsonaro, a oposição avalia que o acontecimento criou um "fato novo" e torna a votação do Projeto de Lei (PL) da Anistia "urgente". O bloco oposicionista, liderado pelo deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), afirmou que prepara uma nova obstrução na Câmara dos Deputados.

Paulinho defende uma versão que trata apenas da dosimetria das penas, sem a anistia ampla que a oposição deseja. O foco do relatório de Paulinho é a unificação dos crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado democrático de Direito. Esta alteração poderia beneficiar Bolsonaro, fazendo com que sua pena caísse de 27 anos e três meses de prisão para menos de 20 anos. O tempo em regime fechado passaria de 6 anos e 10 meses para algo entre 2 a 3 anos. A versão atual do projeto da dosimetria inclui expressamente a possibilidade de remição de pena para presos em regime domiciliar. A remição, que permite a redução do tempo de pena por meio de trabalho, estudo ou leitura, beneficiaria Bolsonaro e outros réus do 8 de janeiro que cumprem ou cumpriam a pena em suas residências.

Apesar da pressão, Paulinho da Força não estaria disposto a incluir o perdão ou a diminuição da pena do ex-presidente no texto final, mas acredita que a prisão irá acelerar as negociações pela aprovação da dosimetria. Reações e impasse político O presidente da Câmara, Hugo Motta, ainda não se pronunciou sobre o pedido de Paulinho da Força, mas em declarações anteriores, afirmou que as decisões da Casa seriam definidas com base na maioria dos líderes partidários. A oposição afirmou, via vice-líder Domingos Sávio (PL-MG), que supostas injustiças contra o ex-presidente aumentam a disposição da direita para lutar no Congresso. Sávio argumentou que a pauta não se limita a Bolsonaro, mas a "centenas de brasileiros vítimas da perseguição".