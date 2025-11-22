Bolsonaro violou uso de tornozeleira eletrônica, diz Moraes

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado, ainda em setembro, a 27 anos e três meses de prisão. Desde então, sua defesa argumenta para que a pena seja domiciliar / Crédito: Sergio Lima/AFP

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes disse que Jair Bolsonaro (PL) violou uso de tornozeleira eletrônica e tinha "elevado risco de fuga", na decisão em que determinou prisão do ex-presidente neste sábado, 22.

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso nesta manhã pela Polícia Federal, em Brasília. A decisão ainda não marca o início do cumprimento da pena de reclusão. Moraes apontou que a Corte máxima foi informada sobre uma ocorrência de violação da tornozeleira eletrônica do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) às 0h08 deste sábado, 22. Segundo Moraes, a informação "constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão" causada pela vigília convocada pelo filho 02 do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A tentativa de violação do equipamento de monitoramento eletrônico foi comunicada pelo Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal. As informações constam da decisão que ordenou a prisão preventiva de Bolsonaro. Vigília em Brasília Segundo Moraes, apesar de a convocação de apoiadores estar "disfarçada de vigília", a conduta "indica a repetição do modus operandi da organização criminosa no sentido da utilização de manifestações populares criminosas, com o objetivo de conseguir vantagens pessoais".