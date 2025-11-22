Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsonaro violou uso de tornozeleira eletrônica, diz Moraes

Bolsonaro violou uso de tornozeleira eletrônica e tinha "elevado"risco de fuga", diz Moraes

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso nesta manhã pela Polícia Federal, em Brasília
Atualizado às Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes disse que Jair Bolsonaro (PL) violou uso de tornozeleira eletrônica e tinha "elevado risco de fuga", na decisão em que determinou prisão do ex-presidente neste sábado, 22.

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso nesta manhã pela Polícia Federal, em Brasília. A decisão ainda não marca o início do cumprimento da pena de reclusão.

Moraes apontou que a Corte máxima foi informada sobre uma ocorrência de violação da tornozeleira eletrônica do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) às 0h08 deste sábado, 22. Segundo Moraes, a informação "constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão" causada pela vigília convocada pelo filho 02 do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A tentativa de violação do equipamento de monitoramento eletrônico foi comunicada pelo Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal. As informações constam da decisão que ordenou a prisão preventiva de Bolsonaro.

Vigília em Brasília

Segundo Moraes, apesar de a convocação de apoiadores estar "disfarçada de vigília", a conduta "indica a repetição do modus operandi da organização criminosa no sentido da utilização de manifestações populares criminosas, com o objetivo de conseguir vantagens pessoais".

"A eventual realização da suposta "vigília" configura altíssimo risco para a efetividade da prisão domiciliar decretada e põe em risco a ordem pública e a efetividade da lei penal", anotou.

Em setembro deste ano, o ex-presidente foi condenado pela Primeira Turma do STF - pelo placar de 4x1 - a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado por liderar uma organização criminosa em uma tentativa de golpe de Estado para se perpetuar no governo.

Leia mais

Bolsonaro foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, onde ficará em uma sala de Estado, espaço reservado para autoridades como presidentes da República e outras altas figuras públicas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Michel Temer também ficaram detidos em salas da PF.

Após ser detido por volta das 6h, Bolsonaro foi levado à Superintendência da Polícia Federal, onde ficará em uma sala reservada a autoridades, como ex-presidentes da República e outras figuras públicas de alto escalão. Em nota, o órgão confirmou o cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Desde 4 de agosto, o ex-presidente estava em prisão domiciliar. Na ocasião, o ministro Alexandre de Moraes impôs a medida ao considerar que Bolsonaro havia descumprido restrições cautelares, utilizando redes sociais de aliados, incluindo seus três filhos parlamentares, para propagar mensagens que, segundo Moraes, traziam “claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro”.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar