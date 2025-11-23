Com a prisão de Bolsonaro, qual o rumo que a direita tomará para 2026?

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi preso preventivamente após tentar romper tornozeleira eletrônica / Crédito: Sergio Lima/AFP

A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem o poder de acelerar a mudança de rumos da direita brasileira. A avaliação é que a direita deve ser fragmentada em torno de novas lideranças, que devem brigar pelo "espólio" bolsonarista de grande liderança direitista no Brasil. Isabela Kalil, pesquisadora e coordenadora do Observatório da Extrema Direita, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), afirma que a proximidade das eleições de 2026 deve gerar um movimento de disputa entre nomes tentando viabilizar candidaturas.

"A foto de alguns governadores unidos em torno da agenda da direita não parece combinar com outros que já se apresentam como presidenciáveis. É uma questão de tempo para haver disputas, que podem se tornar públicas ou não, e que inclusive já podem estar ocorrendo nos bastidores", diz. Paulo Bueno, um dos advogados de Bolsonaro reforça saúde frágil do ex-presidente Crédito: João Paulo Biage/O POVO "Narrativa": Defesa reclama de tratamento dado a Bolsonaro Do ponto de vista jurídico, a defesa do ex-chefe do Executivo tenta as últimas cartadas. O advogado Paulo da Cunha Bueno primeiro pediu prisão domiciliar humanitária por motivo de doença, o que foi negado. Agora sustenta que a prisão é uma "tentativa de causar humilhação ao ex-presidente".

Conforme Nestor, além dos vídeos da tornozeleira eletrônica danificada por Bolsonaro, a vigília marcada para a porta do condomínio, ontem, 22, poderia se tornar um "tumulto", visto o que já aconteceu na ocasião dos atos antidemocráticos, em quartéis. "O objeto da ação penal ainda não está transitado em julgado, isso é importante colocar. Não é comum (decretar prisão preventiva), mas não existe nenhuma proibição. Até porque, segundo o ministro Alexandre de Moraes, haveria um risco claro de fuga com o rompimento da tornozeleira e criação de um tumulto que pudesse evitar a ação mais efetiva da polícia", analisa. Leia mais Bolsonaro preso: Primeira Turma do STF terá sessão na segunda-feira para avaliar prisão Sobre o assunto Bolsonaro preso: Primeira Turma do STF terá sessão na segunda-feira para avaliar prisão