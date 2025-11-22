Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Moraes cancela todas autorizações de visitas concedidas quando Bolsonaro estava em domiciliar

Entre as visitas agora canceladas estavam a dos governadores do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o cancelamento de todas as autorizações de visitas concedidas quando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estava em prisão domiciliar. O ex-chefe do Executivo foi preso preventivamente na manhã deste sábado, 22, por risco de fuga.

Entre as visitas agora canceladas estavam a dos governadores do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil). Também havia autorização para a visita a Bolsonaro do secretário de Segurança Pública de São Paulo Guilherme Derrite (PP-SP).

Eventuais visitas a Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal, onde o ex-presidente ficará custodiado, terão de ser autorizadas por Moraes. As únicas visitas autorizadas desde já são a dos advogados do ex-chefe do Executivo e da equipe média que acompanha seu tratamento.

