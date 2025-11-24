STF mantém a prisão preventiva de Bolsonaro por unanimidade

Os quatros ministros da 1ª Turma do STF votaram para manter a prisão preventiva de Jair Bolsonaro / Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Os ministros da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, votaram para manter a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está detido em uma sala da Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, desde o último sábado, 22 de novembro. O STF já tinha maioria para manter Jair Bolsonaro preso preventivamente desde o voto de Zanin, divulgado na manhã desta segunda-feira, 24. Restava apenas a ministra Cármen Lúcia apresentar o voto, o que foi feito por volta das 11h30min, também acompanhando o relator Moraes. O julgamento começou às 8h desta segunda-feira, 24, em sessão virtual na Primeira Turma.

Bolsonaro foi preso na manhã de sábado após pedido da PF, o ex-presidente admitiu tentar violar a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda. Em audiência de custódia, Bolsonaro confessou o ato e alegou “paranoia” causada por medicamentos. Decisão de Moraes Na decisão que determinou a prisão preventiva, Moraes citou ainda uma vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, a ser realizada por apoiadores no condomínio em que Bolsonaro estava cumprindo prisão domiciliar. "A informação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho”, escreveu o ministro. Ele disse ter decretado a prisão preventiva para “garantir a aplicação da lei penal". No voto desta segunda, como esperado, Moraes apenas reproduziu a própria liminar.

Em contraponto, a defesa de Bolsonaro alegou “confusão mental” provocada pela interação de medicamentos com ação sobre o sistema nervoso central do ex-presidente. No dia anterior à prisão, a defesa havia solicitado ao STF que Bolsonaro cumprisse a pena de 27 anos e três meses em prisão domiciliar "humanitária". O pedido foi rejeitado.

Golpe de Estado Em setembro, Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do Supremo a 27 anos e três meses de prisão em regime inicial fechado. Por 4 votos a 1, ele foi considerado culpado de liderar uma organização criminosa armada para tentar um golpe de Estado, com o objetivo de manter-se no poder; mesmo após a derrota eleitoral em 2022. Até o momento, a Primeira Turma rejeitou os recursos da defesa do ex-presidente e de mais seis réus condenados na mesma ação penal, que teve como alvo o Núcleo 1, ou “núcleo crucial”, da trama golpista. Ramagem faz parte do mesmo grupo, tendo sido condenado a mais de 16 anos de prisão.