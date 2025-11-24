Bolsonaro, o ex-capitão preso por último ato de insubordinação

Bolsonaro através da porta da sede da Polícia Federal, onde está preso, ao final da visita da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro / Crédito: Sergio Lima/AFP

Nem mesmo o apoio declarado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conseguiu reverter a situação: o ex-capitão do Exército foi condenado em setembro a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, após perder as eleições em 2022 para seu adversário, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Afastado por problemas de saúde decorrentes de uma facada que recebeu em 2018, o líder da direita brasileira, de 70 anos, enfrenta seu pior momento. Em prisão domiciliar desde agosto, ele foi colocado em prisão preventiva no sábado, 22. No entanto, o "Mito", como ainda é apelidado por seus seguidores, prometeu resistir até o fim e até mesmo concorrer às eleições presidenciais de 2026, apesar de estar inelegível. "Vamos continuar a luta", disse ele nas últimas manifestações que protagonizou no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília, apoiado por milhares de pessoas.

Clã familiar Bolsonaro chegou ao poder em 2019 se apresentando como um "outsider", embora já estivesse há quase três décadas na política. Nascido em 21 de março de 1955 no interior de São Paulo, em uma família de origem italiana, ele teve cinco filhos com três mulheres diferentes.

Com a atual esposa, Michelle — 27 anos mais jovem que ele — e seus três filhos mais velhos, forma hoje um clã político altamente ativo. Tanto Michelle, uma evangélica fervorosa, como seu filho senador Flávio, são cogitados como sucessores à frente da ala conservadora. Seu filho Eduardo, deputado, reside atualmente nos Estados Unidos, onde leva adiante uma campanha junto ao governo Trump para defender seu pai.