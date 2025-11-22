Saúde de Bolsonaro pode afetar o cumprimento da pena?

Jair Bolsonaro já se internou em SP com quadro de obstrução intestinal / Crédito: Reprodução / Instagram / Jair Bolsonaro

Neste sábado, 22, Jair Bolsonaro foi preso preventivamente por decisão de Alexandre de Moraes. Devido ao risco de fuga, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) negou o pedido de prisão domiciliar humanitária. No entanto, a defesa alega que o quadro de saúde do ex-presidente é incompatível com o regime fechado, em consequência das sequelas da facada de 2018.

Cumprimento da pena diante da saúde de Bolsonaro Fatores como a idade e o atual estado de saúde de Bolsonaro podem afetar o cumprimento da pena de 27 anos e três meses determinada pelo STF. Pacientes com histórico semelhante ao de Jair necessitam de fisioterapia respiratória intensa e monitoramento nutricional e metabólico. Medidas importantes para manter um equilíbrio preciso de eletrólitos (sais minerais como sódio, potássio e magnésio) no sangue, assim evitando problemas cardíacos, renais ou neurológicos graves.

Diante da situação alegada pela defesa, existem algumas opções possíveis para o cumprimento da pena. Dentre eles está: manutenção do atual regime de prisão domiciliar; também existe a possibilidade da Sala de Estado-Maior, espaço reservado e adequado, previsto em lei, destinado à detenção de autoridades ou militares de alta patente. Outra opção é o Estabelecimento prisional comum, em que o cumprimento se daria no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal.