Bolsonaro usou ferro de solda em tornozeleira, revela PF

Bolsonaro usou ferro de solda em tornozeleira, revela Polícia FederalCentro Integrado de Monitoração Eletrônica divulgou que tornozeleira eletrônica usada por Bolsonaro tinha 'sinais claros de avaria'
Um ferro de solda foi usado para tentar violar a tornozeleira eletrônica do ex-presidente Jair Bolsonaro. O equipamento apresentava marcas de derretimento em toda sua circunferência. Num vídeo obtido pelo correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, o próprio Bolsonaro admite que "meteu ferro quente". Disse que teria agido "por curiosidade".
A tentativa de violação teria começado, segundo Bolsonaro, na tarde de sexta-feira, 21. Na manhã deste sábado, o ex-presidente foi levado para a sede da Polícia Federal, em Brasília, por mandado de prisão preventiva assinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
O diálogo é dele com uma agente federal, gravado numa inspeção feita, com o equipamento ainda na perna do ex-presidente.
Agente - Equipamento 85916-5. O senhor usou alguma coisa para queimar isso aqui?
Bolsonaro - Meti ferro quente aí. Por curiosidade.
Agente - Que ferro foi? De passar?
Bolsonaro - Não, de solda.
Agente - O senhor tentou puxar a pulseira também? (gira o aparelho na perna do ex-presidente).
Bolsonaro - Não, não rompi a pulseira.
Agente - Pulseira aparentemente intacta, mas o case violado. Que horas o sr começou a fazer isso, seu Jair?
Bolsonaro - Final da tarde.
Agente - Essa tampa (do case) chegou a soltar?
Bolsonaro - Não, não (e fala com alguém que chega à sala) Tá tudo em paz.
Na madrugada deste sábado, a tornozeleira de Jair Bolsonaro foi trocada após o alarme do equipamento ser ativado pela tentativa de violação. Conforme o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, o dispositivo foi substituído por agentes federais que acompanhavam o ex-presidente em prisão domiciliar.
Leia também | Quarto onde Bolsonaro está preso na Polícia Federal tem TV e frigobar
O momento aconteceu horas antes de Alexandre de Moraes expedir a ordem de prisão preventiva devido ao “elevado risco de fuga” de Bolsonaro após a ocorrência de violação da tornozeleira. Bolsonaro usava o dispositivo desde 18 de julho, quando foi levado a cumprir prisão domiciliar.
Ainda de acordo com o documento divulgado ao O POVO, o ex-presidente declarou não ter manuseado a tornozeleira e “acreditava que o aparelho havia apresentado alguma falha”. O ofício detalha que a informação inicial era de que “o monitorado havia batido o dispositivo na escada”.
No entanto, após verificação da Polícia Federal na residência, foi declarado que o dispositivo “possuía sinais claros de avaria”, segundo divulgado pelo Centro Integrado de Monitoração Eletrônica.
“O equipamento possuía sinais claros e importantes de avaria. Haviam marcas de queimadura em toda sua circunferência, no local de encaixe/fechamento do case. No momento da análise, o monitorado foi questionado acerca do instrumento utilizado. Em resposta, [Bolsonaro] informou que fez uso de ferro de solda para tentar abrir o equipamento”, informou o órgão.
Após a constatação da violação, "o equipamento número de série 85916 foi então substituído. A tornozeleira eletrônica nº 85903 foi instalada", diz o relatório.