Bolsonaro usou ferro de solda em tornozeleira, revela PF

STF revela que Bolsonaro usou ferro de solda em tornozeleira eletrônica / Crédito: STF/Divulgação

Um ferro de solda foi usado para tentar violar a tornozeleira eletrônica do ex-presidente Jair Bolsonaro. O equipamento apresentava marcas de derretimento em toda sua circunferência. Num vídeo obtido pelo correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, o próprio Bolsonaro admite que "meteu ferro quente". Disse que teria agido "por curiosidade". A tentativa de violação teria começado, segundo Bolsonaro, na tarde de sexta-feira, 21. Na manhã deste sábado, o ex-presidente foi levado para a sede da Polícia Federal, em Brasília, por mandado de prisão preventiva assinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O diálogo é dele com uma agente federal, gravado numa inspeção feita, com o equipamento ainda na perna do ex-presidente. Bolsonaro fez uso de ferro de solda em tornozeleira eletrônica, revela documento Crédito: SERGIO LIMA / AFP Agente - Equipamento 85916-5. O senhor usou alguma coisa para queimar isso aqui? Bolsonaro - Meti ferro quente aí. Por curiosidade.

Agente - Que ferro foi? De passar? Bolsonaro - Não, de solda. Agente - O senhor tentou puxar a pulseira também? (gira o aparelho na perna do ex-presidente).

Bolsonaro - Não, não rompi a pulseira. Agente - Pulseira aparentemente intacta, mas o case violado. Que horas o sr começou a fazer isso, seu Jair? Bolsonaro - Final da tarde.

Agente - Essa tampa (do case) chegou a soltar? Bolsonaro - Não, não (e fala com alguém que chega à sala) Tá tudo em paz. Na madrugada deste sábado, a tornozeleira de Jair Bolsonaro foi trocada após o alarme do equipamento ser ativado pela tentativa de violação. Conforme o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, o dispositivo foi substituído por agentes federais que acompanhavam o ex-presidente em prisão domiciliar.