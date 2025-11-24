Como Bolsonaro mirou em embaixadas para evitar prisão

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban (à direita), e o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, se abraçam após concederem uma coletiva de imprensa conjunta em 17 de fevereiro de 2022, em Budapeste, Hungria. / Crédito: Attila KISBENEDEK / AFP

Em seu pedido de prisão preventiva contra Jair Bolsonaro, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes cita a possibilidade de tentativa de fuga do condenado para alguma das embaixadas próximas à sua casa. Situada em um condomínio no bairro Jardim Botânico, em Brasília, a residência do ex-presidente fica a cerca de 13 quilômetros do Setor de Embaixadas Sul, como destaca o despacho desse sábado, 22.

Nessa área, estão duas embaixadas citadas na decisão de Moraes – dos Estados Unidos e da Argentina. Lá também está a representação da Hungria, acionada no passado pelo ex-presidente. Legalmente, permanecendo em uma embaixada, Bolsonaro estaria fora do alcance da polícia brasileira, já que essas áreas são protegidas por convenções diplomáticas. Bolsonaro já havia admitido que considerava pedir refúgio a alguma embaixada caso fosse condenado. O alerta para o risco de fuga acendeu após o senador Flávio Bolsonaro convocar uma vigília de orações na frente da casa do pai para a noite do sábado, o que poderia "gerar um grave dano à ordem pública, podendo inclusive inviabilizar o cumprimento de eventuais medidas em decorrência do trânsito em julgado da ação penal", segundo Moraes.

Houve ainda a tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica do condenado, detectada pela Polícia Federal nesta madrugada. O ex-presidente estava em prisão domiciliar desde agosto, à espera da conclusão do processo e da decisão de como irá cumprir a sentença de 27 anos e três meses de prisão por liderar um plano de golpe de Estado. Estados Unidos Moraes cita no documento a proximidade à embaixada americana e lembra das bandeiras dos EUA agitadas em eventos liderados por Bolsonaro, em apoio ao tarifaço imposto a produtos impados do Brasil para "coagir" o STF. Ele relaciona ainda a convocação de uma vigília nas redes ao método usado nas manifestações golpistas que desembocaram no 8 de janeiro.

Bolsonaro sempre buscou se associar ao governo de Donald Trump, com a participação ativa de membros de sua família, em especial do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, em lobby na Casa Branca. A PF indiciou Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação a autoridades, na tentativa de embaraçar a ação penal que julgou a trama golpista e condenou seu pai a 27 anos de prisão. O presidente americano chamou o processo conduzido pelo STF de "caça às bruxas" e impôs sanções a Moraes, relator do caso, sob acusação de "perseguição política" e violações de direitos.

Trump vinculou a elevação das tarifas sobre diversos produtos brasileiros importados para os EUA ao julgamento. Algumas, no entanto, já foram revogadas, como as do café e da carne bovina. Moraes lembra ainda em seu despacho que o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) na gestão Bolsonaro e condenado no mesmo processo, está foragido nos EUA, "com a finalidade de se furtar a aplicação da lei penal".