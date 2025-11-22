Michelle retorna a Brasília após prisão de Bolsonaro

Michelle deixa Ceará e retorna a Brasília após prisão de BolsonaroEx-primeira-dama cancelou agenda do PL Mulher no Ceará e voltou à capital federal horas depois da detenção de Jair Bolsonaro; aliados cearenses do PL também se mobilizam e seguem para Brasília.
Michelle Bolsonaro desembarcou na tarde deste sábado em Brasília, poucas horas após a prisão preventiva de seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A ex-primeira-dama aguardou em um hangar pelo veículo que a levaria para fora do local, em meio a forte tensão no partido.
Michelle estava no Ceará, desde sexta-feira, 21, para cumprir agenda do PL no “Encontro do PL Mulher Nacional” em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza – onde apoiaria a pré-candidatura da vereadora Priscila Costa (PL) ao Senado – mas cancelou sua participação depois de ser informada da decisão judicial. Michelle embarcou de volta para a capital federal por volta das 11h20min.
A deputada cearense Priscila Costa (PL), vice-presidente nacional do PL Mulher, e a deputada Rosana Valle (PL-SP), que acompanhavam Michelle no Estado, assumiram a condução do evento que estava previsto para a manhã deste sábado.
Em postagem nas redes sociais, a ex-primeira-dama recorreu à fé para reagir à prisão do marido. Em seu instagram, citou o Salmo 121, afirmando confiar na proteção divina.
“Não vamos desistir da nossa nação. Confio na Justiça de Deus”, escreveu, relembrando as ações tomadas ao lado do ex-presidente.
Prisão de Bolsonaro e manifestação de apoiadores
A prisão de Jair Bolsonaro foi decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, com base no argumento de risco à ordem pública e possível tentativa de fuga, segundo a Polícia Federal.
Em Brasília, a movimentação de aliados já é intensa. Deputados do PL no Ceará cancelaram agendas para apoiar Bolsonaro. Os parlamentares André Fernandes e Carmelo Neto afirmaram que viajarão para manifestar solidariedade e pressionar por uma reviravolta jurídica.
