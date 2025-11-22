Michelle retorna a Brasília após prisão de Bolsonaro

Ex-primeira-dama cancelou agenda do PL Mulher no Ceará e voltou à capital federal horas depois da detenção de Jair Bolsonaro; aliados cearenses do PL também se mobilizam e seguem para Brasília.

Michelle Bolsonaro desembarcou na tarde deste sábado em Brasília, poucas horas após a prisão preventiva de seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) . A ex-primeira-dama aguardou em um hangar pelo veículo que a levaria para fora do local, em meio a forte tensão no partido.

A deputada cearense Priscila Costa (PL), vice-presidente nacional do PL Mulher, e a deputada Rosana Valle (PL-SP), que acompanhavam Michelle no Estado, assumiram a condução do evento que estava previsto para a manhã deste sábado.



Em postagem nas redes sociais, a ex-primeira-dama recorreu à fé para reagir à prisão do marido. Em seu instagram, citou o Salmo 121, afirmando confiar na proteção divina.

“Não vamos desistir da nossa nação. Confio na Justiça de Deus”, escreveu, relembrando as ações tomadas ao lado do ex-presidente.

