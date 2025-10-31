Por que Ciro voltou a focar no CE após anos de ambições nacionais

Ciro Gomes é ex-governador do Ceará e ex-ministro; também foi candidato a presidente em quatro oportunidades. / Crédito: FÁBIO LIMA

A vida pública do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) nos últimos anos esteve mais vinculada ao cenário nacional do que ao seu berço político, o Ceará. De 1998 para cá, foram quatro candidaturas à Presidência, além de papéis de destaque em governos federais, ocupando ministérios e cargos de direção. Em 2025, Ciro é apontado como o principal nome do bloco de oposição no Ceará para a disputa ao governo do Estado no ano que vem, cargo que já ocupou entre 1991 e 1994, sucedendo o ex-governador e ex-senador Tasso Jereissati (PSDB). A relação com Tasso, apontada como principal motivo do retorno ao PSDB, nem sempre esteve boa durante esse período.

Segundo a professora, a concentração de esforços no Ceará deve ser lida como uma tentativa de reorganização das forças políticas regionais e reconstrução do próprio capital político. "A discussão se concentra em como Ciro, incapaz de desenvolver capital político competitivo nacionalmente para a Presidência, optou por retornar ao cenário político do Ceará", explica. No ato de filiação ao PSDB, Ciro afirmou que estava "80% decidido" a nunca mais sair candidato. O desempenho na eleição presidencial em 2022 foi um duro golpe que ele nunca negou. Apesar disso, entusiastas de uma candidatura continuam a defendê-lo na cabeça da chapa. Mágoa persistente O discurso de "traição" política ainda está presente ainda hoje nas falas de Ciro. O endereço da mágoa pode ser atribuído a mais de uma pessoa, mas é corriqueiramente associado ao ministro da Educação, Camilo Santana (PT); ao presidente Lula (PT) e ao grupo liderado pelo irmão de Ciro no Ceará, o senador Cid Gomes (PSB).