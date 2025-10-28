Elmano diz que Ciro tem "inveja" de Camilo e desrespeitou Lula

Elmano de Freitas afirma que história de Ciro Gomes sempre foi no campo progressista / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou que o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) foi “desrespeitoso” com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e demonstrou “inveja” do ministro Camilo Santana (PT), ao comentar as declarações feitas por Ciro durante o ato de filiação ao PSDB, na semana passada. "Ele (Ciro) resolveu fazer uma inflexão de ataque absolutamente injusto, inadequado e, penso eu, com muito desrespeito ao presidente Lula, com ataques à maior liderança política do Ceará — de quem me parece ter muita inveja, que é Camilo Santana. Nós vamos, na hora certa, fazer o debate político que precisamos, de balanço", disse Elmano na manhã desta terça-feira, 28, durante evento no Palácio da Abolição.