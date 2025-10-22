Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ciro Gomes sobre candidatura: "Eu vou cumprir a minha obrigação"

Ex-governador se filiou ao PSDB e irá presidir a legenda no Ceará
Atualizado às Autor Mariana Lopes, Érico Firmo, Camila Maia/ especial para O POVO
Autor
Mariana Lopes, Érico Firmo, Camila Maia/ especial para O POVO Editor e Colunista
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

No dia em que se filiou ao PSDB e foi anunciado como presidente do partido do Ceará, Ciro Gomes não confirmou se será candidato a governador em 2026, mas foi saudado pelos aliados nessa condição e discursou como quem deverá concorrer. “Candidatura ou não é o tempo que vai dizer”, disse em entrevista coletiva após o evento.

“Eu já disse que pelo Brasil eu morro, mas pelo Ceará eu mato”, disse no discurso, ao começar a falar sobre a questão local.

“Estou começando a estudar os problemas. Mas vocês não vão pensar que isso já é candidatura não”, despistou a respeito da expectativa do público.

Ele afirmou que o impacto da derrota de 2022 foi duro para ele. “Se o juízo mandasse em mim, eu não seria mais candidato a nada”. Ao mencionar a terceira colocação em Sobral naquela disputa presidencial, ele disse: “Doeu pra caramba, mas o juízo é pouco aqui. Quem manda aqui é o coração”.

E concluiu com a sinalização: “Vamos trabalhar, vamos organizar, vamos preparar. Eu vou cumprir a minha obrigação”.

 

 

 

 


minha vida não tem sido fácil

 


eu estou pronto para começar uma tarefa

para hoje
alcides
eu acho bom, acho muito bom, pq vc tem currículo
o outro lado, aproveitando a prepotência, para ser candidato a senador tem de ter folha corrida

assunto de cornagem

eu vou tirar tua máscara, camilo santana

a tarefa hoje

tempo de mudança, é a palavra, está se aproximando para o ceará

nós precisamos construir um projeto para o futuro do ceará

Bebeto do Choró
PSB
vcs pensam que ele foi suspenso do PSB
4 empregos: todos 4 tráfico de influência do camilo

Braguinha

 

 

 

se dependesse do meu gosto ele tem todos os dotes qyue eventualmente sua generosidade me atrivui, mas tem um que eu n~çao tenho mais, que é a juventude a garra o tesão
foi ele que falou primeiro
tá prointo para ser o grande gov que o estado do ce pode ter

o mais preparado
o mais pronto e acabado quadro para qualquer tarefa

 

 

 

 

Tags

Ciro Gomes PSDB

