Ciro Gomes sobre candidatura: "Eu vou cumprir a minha obrigação"

Ciro Gomes e Tasso Jereissati / Crédito: Fabio Lima

No dia em que se filiou ao PSDB e foi anunciado como presidente do partido do Ceará, Ciro Gomes não confirmou se será candidato a governador em 2026, mas foi saudado pelos aliados nessa condição e discursou como quem deverá concorrer. “Candidatura ou não é o tempo que vai dizer”, disse em entrevista coletiva após o evento. “Eu já disse que pelo Brasil eu morro, mas pelo Ceará eu mato”, disse no discurso, ao começar a falar sobre a questão local.

“Estou começando a estudar os problemas. Mas vocês não vão pensar que isso já é candidatura não”, despistou a respeito da expectativa do público. Ele afirmou que o impacto da derrota de 2022 foi duro para ele. “Se o juízo mandasse em mim, eu não seria mais candidato a nada”. Ao mencionar a terceira colocação em Sobral naquela disputa presidencial, ele disse: “Doeu pra caramba, mas o juízo é pouco aqui. Quem manda aqui é o coração”. E concluiu com a sinalização: “Vamos trabalhar, vamos organizar, vamos preparar. Eu vou cumprir a minha obrigação”.



minha vida não tem sido fácil

eu estou pronto para começar uma tarefa

para hoje

alcides

eu acho bom, acho muito bom, pq vc tem currículo

o outro lado, aproveitando a prepotência, para ser candidato a senador tem de ter folha corrida assunto de cornagem eu vou tirar tua máscara, camilo santana